Aargau Gesundheit am Arbeitsplatz: Über 250 Aargauer Unternehmen setzen sich dafür ein Das Wohl der Mitarbeitenden liegt ihnen am Herzen: Deshalb setzt sich bereits heute eine Vielzahl von Firmen im Aargau für sie ein. Dank einer neuen Kampagne soll das Netzwerk weiter wachsen.

«Wir setzen uns ein für das Wohl unserer Mitarbeitenden.» So lautet die Botschaft, die in den kommenden Monaten von einer Vielzahl an Aargauer Unternehmen an die Öffentlichkeit getragen werden soll.

Es soll den Mitarbeitenden im Büro gut gehen, dank einer neuen Kampagne. Symbolbild: Pixabay

Wer und was steckt dahinter? Unter dem Motto «Stark. Stärker. Gemeinsam.» outen sich diese Unternehmen in einer neu gestarteten Kommunikations-Kampagne als Mitglied des Forum für Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) Kanton Aargau (kurz: Forum BGM Aargau), von dem sie in Gesundheitsfragen aktive Unterstützung erhalten. Dieses hat den kantonalen Auftrag, Gesundheit am Arbeitsplatz in den Unternehmen und Firmen zu verbreiten und zu fördern, wie es in einer Mitteilung heisst. Aktuell sind im Kanton Aargau rund 250 Firmen Mitglied des Forums. Dabei stehen die KMU im Fokus.

Dazu gehört auch die Firma Rotho mit Sitz in Würenlingen. Sie produziert etwa Vorratsboxen oder Müllsysteme. Alessia Mohr, Leiterin Human Resources, sagt, dass die Angebote des Forum BGM Aargau, für sie und ihre Firma «sehr wertvoll» seien.

Ziel der Kampagne ist es, das Engagement der Unternehmen sichtbar zu machen. Das Forum BGM Aargau erhofft sich durch die Kampagne, dass weitere Firmen sich dem Thema BGM annehmen und sich für die Gesundheit am Arbeitsplatz einsetzen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. (cri)