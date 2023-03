Teure Fahrräder Im Aargau brechen Diebe in Keller und Garagen ein – sie haben es auf solche Velos abgesehen Die Kantonspolizei Aargau mahnt zur Vorsicht: Im Kanton wurden am selben Tag an verschiedenen Orten teure Fahrräder aus Kellerabteilen und Tiefgaragen entwendet.

Die Täterschaft entwendete gleich mehrere teure E-Bikes. Roland Weihrauch / DPA (Symbolbild)

Die erste Meldung erreichte die Kantonspolizei Aargau am Donnerstagnachmittag. In Wohlen wurde an der Bullenbergstrasse ein E-Bike geklaut. Die unbekannte Täterschaft hatte sich Zugang zur Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses verschafft - noch ist offen, wie. Ein E-Bike im Wert von mehreren tausend Franken wurde gestohlen, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Kurz darauf wurde die Kapo nach Suhr an die Bahnhofstrasse aufgeboten, wo eine unbekannte Täterschaft aus einem Kellerabteil ein E-Bike entwendet hat. Noch ist unklar, wie sich die Täterschaft Zugang zum Mehrfamilienhaus beschafft haben. Dort jedenfalls wurde ein Kellerabteil aufgebrochen und ein E-Bike im Wert von mehreren tausend Franken gestohlen.

Am Abend desselben Tages wurde der Kantonspolizei Aargau ein weiterer Diebstahl eines E-Bikes im Wert von mehreren tausend Franken aus einer Tiefgarage in Aarau, Aarenaustrasse, gemeldet. Auch in diesem Fall hatte sich die unbekannte Täterschaft auf unbekannte Weise Zugang zur Tiefgarage des Mehrfamilienhauses verschafft.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. «Können Mountainbikes und Rennvelos nur im Kellerabteil oder in der Tiefgarage abgestellt werden, sollten diese zwingend zusätzlich gesichert werden», mahnt sie. Eigentümerinnen und Eigentümer von wertvollen Fahrrädern sollten prüfen, diese in der Wohnung oder in einem abschliessbaren Kellerraum aufzubewahren. Verdächtige Personen sollten sofort der Polizei gemeldet werden (Notruf 117).