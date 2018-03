Wie stark und wie lange die Aargauer Schlösser beleuchtet werden, war in den letzten Jahren mehrfach ein Thema im Kanton. 2014 machte die Organisation Dark-Sky Switzerland, die sich gegen Lichtverschmutzung einsetzt, diverse Vorschläge dazu. Mit den aktuellen technischen Möglichkeiten liesse sich die Schlossbeleuchtung zum Beispiel an einem Tag pro Woche ausschalten, nur zu speziellen Anlässen einschalten, mit Rücksicht auf Vogelzug oder Witterung regeln – und so auch Strom sparen.

Museum Aargau konterte die Vorschläge. Die Schlösser seien Wahrzeichen des Kantons und verdienten eine angemessene Beleuchtung. Ausserdem steige die Gefahr von Einbrüchen oder Vandalenakten, wenn die Gebäude nicht beleuchtet würden. 2011 beantwortete der Regierungsrat einen Vorstoss zur Schlösserbeleuchtung. Ein Blick in die Antwort zeigt: Die Beleuchtungszeiten haben sich seither nicht verändert. (fh)