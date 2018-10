Spaziergängern entlang der Aare bietet sich während dieser Tage ein eher tristes Bild. Zwar scheint die Sonne meist uneingeschränkt vom Himmel und die Blätter an den Bäumen bieten eine herbstliche Farbenpracht. Doch der zweitlängste Fluss der Schweiz gleicht aktuell eher einem Bach. Wegen der anhaltenden Trockenheit sind einige ufernahe Stellen ausgetrocknet und auch die Strömung ist derzeit sehr langsam. Aus diesem Grund ist Roger Grepper, Cheftrainer des Ruderclubs Aarburg, gar nicht unglücklich über das Niedrigwasser. Je weniger Strömung es gibt, desto unbeschwerlicher wird das Rudern. Es gebe zwar Stellen, bei denen man ausweichen müsse, um nicht auf Grund zu laufen. Doch dies sei kein Problem: «Wir kennen hier jeden Stein in der Aare.»

Tatsächlich liegt der Pegel der Aare in Murgenthal aktuell nur auf 398.37 Metern über Meer (Stand: 17. Oktober) und damit 22 Zentimeter tiefer als der Durchschnitt der Oktobermittelwerte der Jahre 2014 bis 2017. Trotzdem gab es in den vergangenen Jahren mehrmals noch tiefere Wasserstände. So befand sich die Oberfläche der Aare am 27. November 2011 lediglich auf 398.18 Metern, also noch einmal 19 Zentimeter tiefer als aktuell. Da es in der zweiten Hälfte der nächsten Woche Niederschläge geben dürfte, ist davon auszugehen, dass der Pegel bis dahin zwar noch weiter sinken, diesen tiefen Wert aber vorerst nicht erreichen wird.