Aarburger kämpft mit einer Petition gegen Autoposer und Motorenlärm

Ein Video hat in Aarburg eine alte Diskussion wieder entfacht. Darin ist zu sehen, wie ein roter Lamborghini von Olten her vor dem Umfahrungstunnel langsam in Richtung Altstadt von Aarburg abbiegt. Plötzlich beschleunigt der Sportwagen für einen kurzen Moment stark. Der Motorenlärm ist weitherum hörbar. Aufgenommen hat das Video am Abend des Ostersamstags der Aarburger Sandro Huber. Kurzerhand stellte er den Film auf Facebook, wo er rege geteilt und kommentiert wird.

«Das Video habe ich spontan gemacht», sagt Huber. Viele Aarburgerinnen und Aarburger beschreiben in ihren Kommentaren, wie sie selbst unter dem Krach leiden. Am Ostermontag startete Huber eine Onlinepetition auf www.petitio.ch. Angestrebt waren ursprünglich 200 Unterschriften. Die ersten 100 waren bereits nach zehn Stunden beisammen, aktuell fehlen nur noch wenige zum gesteckten Ziel. Für Sandro Huber keine Überraschung: Er vermutete, dass sein Anliegen viele Unterstützer finden würde. Denn die übermässig lärmenden Autos sind seit längerem Thema in Aarburg. «Die Bevölkerung sprach das Problem vor einiger Zeit bereits an einer Gemeindeversammlung an», sagt er.