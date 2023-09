Aarburg Mutmasslicher Autoknacker dank Diensthund Hailey festgenommen Einem Hundeführer der Kantonspolizei Aargau nahm in der Nacht auf Sonntag einen 32-jährigen Marokkaner fest, der in einem Quartier verdächtig aufgefallen war. Wie es sich herausstellte handelte es sich um einen Autoknacker.

Ein 32-jähriger Marokkaner versuchte in Aarburg am späten Samstagabend Autos zu knacken. Zu seinem Pech beobachtete eine aufmerksame Anwohnerin sein Verhalten und melde der Kantonspolizei Aargau, dass sich eine männliche Person verdächtig verhielt. Der Hundeführer der Kantonspolizei Aargau konnte, anlässlich Fahndung, auf der Riedelstrasse die signalisierte Person feststellen. Doch da dieser den polizeilichen Anweisungen keine Folge leistete, wurde der Diensthund Hailey eingesetzt, wie die Kantonspolizei Aargau in ihrer Mitteilung schreibt.

Diensthund Hailey schnappe sich den Autoknacker. Bild: Kantonspolizei Aargau

Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen gegen den mutmasslichen Dieb aufgenommen. Seit einiger Zeit häufen sich nächtliche Diebstähle und Autoaufbrüche. Die Kantonspolizei rät deshalb, niemals Wertsache in draussen abgestellten Fahrzeugen zu belassen und die Autos stets abzuschliessen. (cam)