Aarburg Motorradfahrer kracht gegen Mauer und flieht – ohne sein Gefährt Eine unbekannte Person fuhr gemäss Vermutungen der Kantonspolizei Aargau in der vergangenen Samstagnacht bei Aarburg in eine Mauer, stürzte und floh danach ohne sein Motorrad.

Das blaue Motorrad der Marke Suzuki wurde beim Zusammenprall mit der Stützmauer stark beschädigt. Kapo Aargau

Passanten fanden laut einer Polizeimitteilung am frühen Sonntagmorgen eine stark beschädigte blaue Suzuki mitten auf der Fahrbahn vor der Bahnunterführung in der Baslerstrasse in Aarburg. Das Motorrad hatte kein Kontrollschild mehr. Spuren zeigten, dass der unbekannte Motorradlenker auf dem Weg zum Bahnhof nach rechts von der Strasse abgekommen sein muss und dann gegen die Stützmauer prallte. Seinen Sturz schätzt die Kantonspolizei Aargau als schwer ein.

Ihre bisherigen Abklärungen hätten ergeben, dass der Verunfallte sehr schnell aus Richtung Zofingen nach Aarburg unterwegs gewesen sein muss, seine Identität sei aber weiterhin unbekannt.

Die Mobile Polizei in Schafisheim (Telefon 062 886 88 88) sucht den Motorradfahrer und Augenzeugen. Der etwa 170 cm grosse Mann war samt Helm dunkel gekleidet und trug eine Hose mittlerer Länge.