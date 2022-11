Aarburg Gleich zwei Abteilungsleiter verlassen die Gemeinde – Umstrukturierung geplant Lars Bolliger, Leiter der Abteilung Bau Planung Umwelt, und Martin Amacher, Leiter Soziales, haben ihre Anstellung gekündigt. Das hat tiefgreifende Veränderungen zur Folge.

In Aarburg sind Umstruktirierungen in der Gemeindeverwaltung geplant. Philipp Muntwiler / Zofinger Tagblatt

Die Gemeindeverwaltung Aarburg hat zwei gewichtige Abgänge zu verzeichnen. Lars Bolliger, Abteilungsleiter Bau Planung Umwelt, und Martin Amacher, Abteilungsleiter Soziale Dienste, treten beide per Ende Februar 2023 aus – «aus verschiedenen Gründen», wie der Gemeinderat in der Mitteilung verlauten lässt. Bolliger war 20 Jahre auf der Verwaltung in Aarburg tätig, Amacher 5.

Während die Leitungsfunktion auf der Abteilung Soziale Dienste im gleichen Rahmen ausgeschrieben werden soll, kündigt der Gemeinderat eine grosse Umstrukturierungen auf der Abteilung Bau Planung Umwelt an. «Die Abteilung ist in den letzten Jahren aufgrund des Bevölkerungswachstums und der stetig zunehmenden Ansprüche diverser Stakeholder kontinuierlich gewachsen und komplexer geworden und umfasst mittlerweile rund 40 Mitarbeitende», so der Gemeinderat. «Die verschiedenen Bereiche bringen auch unterschiedliche Anforderungen an die Abteilungsleitung und es ist schwierig, diese umfassend abdecken zu können.» Der Gemeinderat habe die Abteilungsorganisation und die Aufgaben umfassend analysiert und sei zum Schluss gekommen, die Gelegenheit zu nutzen und die Abteilung aufzusplitten.

Es entsteht neu die Abteilung Infrastruktur und Sicherheit

Entsprechend wird es künftig eine verkleinerte Abteilung Bau Planung Umwelt geben, welche die Bereiche Raumentwicklung/Stadtaufwertung, Bauentscheide und -aufsicht und den Tiefbau umfassen. «Hier wird eine Person mit Hintergrund primär aus Architektur oder Raumplanung gesucht», schreibt der Gemeinderat. Weiter entsteht eine neue Abteilung Infrastruktur und Sicherheit. Diese beinhaltet den Werkhof, das Facility Management mit Hauswarten und Reinigungsfachkräften und die Badi.

Lars Bolliger, Abteilungsleiter Bau Planung Umwelt, war 20 Jahre tätig auf der Verwaltung Aarburg. Janine Mueller

«Der Bereich Sicherheit – aktuell beim Gemeindeschreiber – wird ebenfalls gerade in der neuen Abteilung integriert», führt der Gemeinderat aus. Dieser beinhaltet nebst dem Kontakt zu den Blaulichtorganisationen auch den Bereich Events, der wiederum Schnittstellen zu Werkhof und Facility Management hat. Für diese Abteilung wird eine Person mit Hintergrund in Betriebswirtschaft und Facility Management gesucht.

Der Gemeinderat zeigt sich überzeugt: «Mit den zwei neuen Profilen kann eine gezieltere fachliche und personelle Führung sichergestellt werden und es erfolgen effizientere Prozesse durch schlankere Führungsstrukturen.» Die bereits jetzt schon vorhandene Zusammenarbeit zwischen Werkhof und Facility Management könne in der neuen Abteilung besser und weiter optimiert werden. «Gesamthaft erwartet der Gemeinderat Optimierungen im Ressourcen- und Kostenmanagement und schlussendlich auch einen noch professionelleren und effizienteren Service Public für die Aarbiger Einwohnerinnen und Einwohner.»