Aarburg Auto überschlägt sich auf Oltnerstrasse – keine Verletzten, aber eine Anzeige In Aarburg ist es am Montag zu einem Unfall gekommen. Einer der beiden involvierten Lenker ist angezeigt worden. Verletzt wurde niemand.

In Aarburg ist es am Montagnachmittag zu einem Unfall gekommen, in den zwei Peugeots involviert waren. Der Lenker des schwarzen Peugeots fuhr auf der Oltnerstrasse in Richtung Rothrist. Der Fahrer des roten Peugeots hielt an der Einmündung nach dem Tunnel an, fuhr aber trotz des anderen, sich annähernden Autos, auf die Hauptstrasse. Dadurch kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der schwarze Peugeot überschlug sich und kam in der Mitte der Strasse zum Stillstand, wie die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung schribt.

Beide Fahrzeuglenker wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. Sie blieben jedoch unverletzt, wie die Polizei schreibt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von über 15'000 Franken. Der Lenker des roten Peugeot wurde durch die Kantonspolizei angezeigt.

Während den Unfallarbeiten bis zum Abtransport der Fahrzeuge war die Unfallstelle erschwert befahrbar. Die Feuerwehr Aarburg organisierte die Verkehrsregelung während knapp einer Stunde, heisst es in der Mitteilung abschliessend. (cri)

Aktuelle Polizeibilder: