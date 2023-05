Sicherheit «Die Probleme müssen auf den Tisch» – so reagiert die Politik auf die Offensive der Befürworter der Einheitspolizei

Der Regierungsrat will nach den Sommerferien die Botschaft zur Polizeiorganisation vorlegen. So lange will die Sicherheitskommission nicht warten. Sie beschafft sich jetzt selber Informationen aus erster Hand.