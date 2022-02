Reaktionen Wie der Vincenz-Prozess die Raiffeisen-Filialen im Aargau trifft

Der Prozess gegen den ehemaligen Raiffeisen-CEO Pierin Vincenz geht am Mittwoch in seine zweite Phase. Ab Mitte Januar dominierte der charismatische Vincenz und sein Kompagnon Beat Stocker die Schlagzeilen. Was kriegen die Raiffeisen-Leute an der Front davon zu spüren?