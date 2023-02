Aarau/Fricktal

Datenauswertung Wermuth der Absenzenkönig, Binder mit den meisten Siegen: So schlugen sich die Aargauer in Bundesbern

In knapp acht Monaten sind National- und Ständeratswahlen. Von den 18 Aargauerinnen und Aargauern treten Hansjörg Knecht und Yvonne Feri nicht mehr an. Die anderen kandidieren erneut – wir haben ausgewertet, wie sie in den letzten drei Jahren im Bundeshaus auffielen.