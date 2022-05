Aarauer Verbindungen «Cortège, sammeln!» – nach zwei Jahren coronabedingter Pause ist der Aarauer Verbindungstag zurück Die Farbentragenden begingen den Tag im voll besetzten Grossratssaal mit prominenten Rednern. Sie hatten einiges nachzuholen.

160 Verbindungsmitglieder haben sich am Samstag in Aarau versammelt. Claudio Thoma

Der Grossratssaal war bis auf den letzten Platz gefüllt, sogar die Tribünen blieben nicht leer. Rund 160 Verbindungsmitglieder haben sich am Samstag in Aarau versammelt. Zwei Jahre mussten sie auf diesen Tag warten. Die zwei coronabedingten Verschiebungen spiegelten sich auch im Programm des Verbindungstags.

So freute sich Grossratspräsidentin Elisabeth Burgener in ihrem Grusswort darüber, dass Anlässe wie der Verbindungstag dieses Jahr wieder im Grossratssaal stattfinden können: «Das Grossratsgebäude soll ein offenes Haus sein», sagte sie.

Nach Burgeners Grusswort wurde Martin Burkart, der ehemalige Rektor der Alten Kanti Aarau, mit zwei Jahren Verspätung verabschiedet: Seinen letzten Arbeitstag hatte Burkart bereits 2020. Der ehemalige Rektor wandte sich am diesjährigen Verbindungstag also zum letzten Mal an die Versammlung, nachdem er diese zuvor zwanzig Jahre lang jährlich am Verbindungstag über Entwicklungen an der Alten Kanti informiert hatte.

Martin Burkard, Alt-Rektor der Alten Kantonsschule Aarau, ist FC-Wohlen-Fan und hat nun ein Sitzkissen für Matchtage. Claudio Thoma

Das überliess er diesmal seinem Nachfolger Andreas Hunziker. Stattdessen sprach Burkart über seine Zeit als Rektor und über seine Pensionierung, vor allem aber über Fussball. Als eingefleischter FC-Wohlen-Fan erhielt er von der organisierenden Verbindung Industria als Dank für sein Engagement ein Sitzkissen für Matchtage.

Kanti-Rektor freut sich über die Aufhebung der Coronamassnahmen

Burkarts Nachfolger Andreas Hunziker sprach im Gegensatz zum Alt-Rektor nicht über Fussball, dafür aber viel über Corona. Er berichtete von seinen ersten zwei Jahren im Amt und davon, wie die Alte Kanti die verschiedenen Pandemiemassnahmen gemeistert hat: «Nachdem die Omikron-Variante aufgetaucht ist, war kaum eine Klasse mehr vollständig anwesend. Trotzdem konnten wir ohne Unterbruch unterrichten. Wer zuhause, aber nicht sehr krank war, wurde online zugeschaltet», erzählte der Rektor.

Wegen Omikron war kaum eine Klasse mehr vollständig anwesend, erzählte Andreas Hunziker, Rektor der Alten Kanti Aarau am Verbindungstag. Claudio Thoma

Trotzdem sei die Aufhebung aller Massnahmen noch einmal eine grosse Erleichterung gewesen. «Nun können alle Anlässe, die wir schon lange geplant haben, wieder stattfinden.»

Alt-Bundesrichter: «Vorurteile sind effizient»

Nach den Reden der beiden Rektoren folgte mit einem Vortrag von Alt-Bundesrichter Rudolf Ursprung der inhaltliche Höhepunkt des Verbindungstags. Unter dem Titel «Des Richters Vorurteil» zog der Alt-Bundesrichter eine persönliche Bilanz.

Auch Bauchgefühle gehörten zur Kompetenz von Richterinnen und Richtern, sagte Alt-Bundesrichter Rudolf Ursprung. Claudio Thoma

Zwar sei die Rechtstaatlichkeit in der Schweiz stark verankert und die Möglichkeiten für willkürliche Urteile klein, trotzdem hätten Richterinnen und Richter einen gewissen Spielraum, in dem sie ihre Urteile fällten. Wo ein Urteil schliesslich zu liegen komme, würde etwa vom Charakter, den politischen Einstellungen und unmittelbaren Stimmungen der Richtenden beeinflusst. Vorurteile seien beim Fällen von Urteilen verlockend, sagte Ursprung:

«Vorurteile sind effizient – je nach Fall braucht man nicht einmal den Aktendeckel aufzuschlagen, um sich zu entscheiden.»

Vorurteile ganz loszuwerden ist laut dem Alt-Richter aber kaum möglich: «Der Bauch ist stark, man wird ihn nicht einfach los». Ausserdem, so Ursprung, sei es auch nicht erstrebenswert, Bauchgefühle komplett zu ignorieren. Denn diese gehörten auch zur Kompetenz von Richtenden, die im Laufe einer Karriere entstehe.

3 Bilder 3 Bilder Der Cortège startet beim Grossratsgebäude... Claudio Thoma

Nach dem Vortrag des Alt-Richters beendeten die Verbindungen den formellen Teil des Festtags mit einem Apéro und dem traditionellen Cortège, dem Umzug aller Verbindungen durch die Aarauer Altstadt. Fahnenschwenkend und singend marschierten sie durch die abgesperrten Strassen. Beim Restaurant, wo das abschliessende Mittagessen stattfand, zerstreute sich der Cortège schliesslich.