Aarauer Stadtpräsident kritisiert Contact Tracing ungewohnt scharf: «Die Behörden sind schlecht vorbereitet»

In einem Gastbeitrag in der «Aarauer Woche» wirft der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker (FDP) dem Kanton Versagen vor. Es geht um das Contact­Tracing, also das Rückverfolgen und Ermitteln von Personen, die engen Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten. Als in der zweiten Welle die Zahl der Neuansteckungen in die Höhe schnellte, brach das Contact­Tracing zusammen. Was das konkret bedeutet, schildert Hilfiker anhand zweier Fälle von Ende Oktober im Umfeld der Stadtverwaltung.