Aarauer Demokratietage Das Klima ist nicht bei allen Schülerinnen und Schülern das wichtigste Thema «Klimakrise und Demokratie» ist das Thema der diesjährigen Aarauer Demokratietage. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden, das Thema müsse in der Schule eingehender besprochen werden. Doch es gab auch überraschende Meinungen, als es um die bevorstehenden Wahlen ging.

Wie lange dauern die Klimaproteste an, und wie stark beschäftigt die Jugendlichen das Thema? An den Aarauer Demokratietagen wurde über viele Fragen des Klimaschutzes diskutiert. Symbolbild: Chris Iseli

«Was glauben Sie, wie es mit dem Thema Klima und den Protesten weitergeht?», wollte Andreas Glaser vom Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) von einer Gruppe Schülerinnen und Schülern wissen. «Entweder es kommt zu einer Radikalisierung, dann regen sich die anderen Leute noch mehr auf, oder es bleibt, wie es ist – es gibt wichtigere Themen», sagt einer. Auf die Rückfrage, was denn ein wichtigeres Thema sei, nennt der Jugendliche die Rettung der Credit Suisse.

Sicher keine mehrheitsfähige Meinung unter den Schülerinnen und Schülern, die an Aarauer Demokratietagen mit Expertinnen und Experten über die Klimakrise sprachen – doch es gab durchaus differenzierte Ansichten. Das wurde auch bei der Frage nach den wichtigsten politischen Aufgaben deutlich: «Dass es genügend Jobs gibt» oder «dass meine Freiheit nicht eingeschränkt wird» waren zwei Antworten, die darauf hindeuten, welche Parteien die Jugendlichen dereinst wählen werden.

Klimakrise bekämpfen – aber nicht um jeden Preis

Zu Beginn wurden sechs Aussagen projiziert. Die Jugendlichen verteilten sich dann im Raum, je nachdem, wie stark sie der Aussage zustimmten. Das «Positionsspiel» zeigte, dass die Klimakrise als wichtiges Thema gilt, das auch angegangen werden soll, jedoch nicht mit allen Mitteln. «Sich für mehr Klimaschutz auf die Strasse zu kleben, hat nichts mit zivilem Ungehorsam zu tun. Diese Menschen stören nur unnötig. Die Demonstrationsfreiheit endet dort, wo die Grundrechte anderer anfangen», stand auf der Leinwand. Nur wenige blieben weit hinten stehen, was Ablehnung bedeutet, viele zeigten sich zumindest teilweise mit der Aussage einverstanden.

Auch die Aussage, dass die Klimakrise mit allen Mitteln abgewendet werden muss, auch wenn dafür demokratische Prozesse eingeschränkt werden müssen, konnte keine Mehrheit überzeugen. Die meisten waren nur teilweise einverstanden oder lehnten dies ganz ab.

Klimawandel soll an der Schule eingehender diskutiert werden

Die Aussagen wurden anschliessend in Gruppen diskutiert, die Jugendlichen hatten dann auch die Möglichkeit, die Expertinnen und Experten mit ihren Fragen zu löchern. «In der Schule lernen wir genug, um das Klimaproblem zu verstehen und anzupacken» – diese Aussage verneinte ein Grossteil der Schülerinnen und Schüler.

«Wir haben das Thema nur angeschnitten, aber wir haben wenig über Lösungsansätze diskutiert», findet eine Schülerin. Sie merkt aber auch an, dass es eine Eigenverantwortung gebe, sich zu informieren. Ein Schüler aus der Westschweiz erklärt, dass in der obligatorischen Schule mehr über die Thematik gesprochen wurde als am Gymi. Eine Aargauer Schülerin findet, hier sei es umgekehrt. «Aber auch an der Kanti wird zu wenig über den Klimawandel gesprochen», sagt sie.

Liliane Wenger (l.) und Monika Waldis vom ZDA im Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern. Bild: Dominic Kobelt

«Was braucht es an der Schule noch mehr, dass es für euch hilfreich ist?», möchte Liliane Wenger vom ZDA von der Gruppe wissen. Ein Jugendlicher berichtet, er habe ein Freifach belegt, in dem über das aktuelle politische Geschehen diskutiert wurde. «Das sollte ein Hauptfach sein. Nicht nur wegen des Klimawandels, sondern ganz allgemein, es ist wichtig zu wissen, was politisch passiert.»

Dem konnten auch andere zustimmen: «Ich finde es sehr wichtig, dass wir lernen, uns eine eigene Meinung bilden zu können – das ist in einer Demokratie zentral, besonders für die Abstimmungen», erklärte eine Schülerin. Dazu haben die Demokratietage sicherlich einen Beitrag geleistet – egal welche Partei die Jugendlichen künftig auf den Wahlzettel schreiben.