Aarau/Baden Ausgang in der Coronazeit: «Man muss sich jetzt halt überlegen, ob der Abend einen Test wert ist» Eine Bartour in Aarau und eine Clubnacht in Baden: Die AZ hat am Freitagabend Barbesucherinnen und Partygänger gefragt, ob der Ausgang wie vor Corona ist und wie sicher sie sich in einem vollen Club fühlen.

Corona-Reportage Baden, im LWB. Dominic Kobelt / Aargauer Zeitung

18.25 Uhr, Testzentrum beim Utopia Club, Aarau: Eine Schlange von knapp zehn Leuten steht vor dem Eingang zum Testzentrum. Manche rauchen eine Zigarette, andere haben die Hände in den Taschen vergraben. Da steht auch die 22-jährige Lia. Sie gehöre nicht zu jenen, die es jedes Wochenende in den Ausgang zieht, sagt Lia: «Seit Corona bin ich noch zurückhaltender geworden.» Angst habe sie nicht, «aber auch keinen Bock auf einen vollen Club». Da der Bruder ihres Freundes in einer Bar Geburtstag feiert, lasse sie sich ausnahmsweise testen. «Für einmal ist es zu verkraften, aber die Kosten, um einen Abend wegzugehen, sind schon nicht ohne», sagt Lia.

Daneben wartet ein 24-Jähriger, der anonym bleiben möchte, auf einen Kollegen. Er hat sich soeben testen lassen. «Es nervt mich nicht, dass ich mich jedes Wochenende testen lassen muss. Ich habe mich daran gewöhnt», meint er. Er lasse sich einmal die Woche am Freitagabend testen, dann könne er das Zertifikat für das ganze Wochenende nutzen. Das sei eine akzeptable Alternative zur Impfung. «Ich bin die ganzen Diskussionen langsam leid. Ich sehe den Nutzen der Impfung für mich selbst einfach nicht», erklärt er.

Barkeeper Eric im «Max-Moriz» Aarau: «Solange wir die Zertifikate kontrollieren müssen, ist es nicht wie vor Corona.» Fabio Baranzini

19.30 Uhr, «Max-Moriz», Aarau: Im Restaurant-Bereich sind kaum Plätze frei, doch die Bar ist noch menschenverlassen. Barkeeper Eric bedient den Smoothie-Mixer. «Solange wir die Leute wegen des Zertifikats kontrollieren müssen, ist es nicht wie vor Corona», sagt er. Er habe jedoch erst zweimal erlebt, dass ein Gast das Zertifikat nicht zeigen wollte: «Einer wollte sich einfach unbemerkt hereinschleichen, ein anderer weigerte sich konsequent, das Zertifikat zu zeigen.» Die allermeisten Gäste hätten Verständnis für die Kontrolle.

So auch Nadja und Cornelia. Die Freundinnen, die im veganen Restaurant zu Abend gegessen haben, geniessen die wiedergewonnenen Freiheiten. Die 32-jährige Nadja sagt: «Seit ich geimpft bin, habe ich weniger Respekt vor einer schweren Erkrankung.» Doch sie sagt auch: «Ehrlich gesagt verdränge ich ein bisschen, dass nach wie vor ein Risiko besteht.» Sie gehe nicht mehr jedes Wochenende in den Ausgang – «diese Zeiten sind vorbei», erklärt sie lachend.

Fühlt sie sich unter Geimpften sicherer, als wenn auch «nur» Getestete dabei sind? «Nein, im Gegenteil», sagt Nadja. «Ein Geimpfter kann auch ansteckend sein, da ist eine negativ getestete Person vielleicht sogar ungefährlicher.» Sie verstehe alle Ungeimpften, die sich diskriminiert fühlen: «In meinem Kollegenkreis gibt es Leute, die nur noch Geimpfte zu sich nach Hause einladen.»

Cornelia schüttelt den Kopf. «Ich fände es nicht in Ordnung, wenn bei uns 2G eingeführt würde», sagt die 30-Jährige. Ins Restaurant essen gehen, sei etwas Normales, das niemandem verwehrt sein sollte.

20.20 Uhr, Mr. Pickwick-Pub, Aarau: Die Bartender Michi und Philipp füllen je einen grossen Krug mit Bier. Für die Coronazeit laufe es abends nicht schlecht, sagt Michi, der seit 13 Jahren als Barkeeper im «Piwi» arbeitet. «Das Schlimmste war, als wir die Leute um Mitternacht vor die Tür stellen mussten», blickt er zurück. «Das war für uns der Horror.» Am Wochenende hätten sie immer einen Türsteher, der die Zertifikate kontrolliert, sagt Michi: «Seit er da ist, ist es viel besser. Vorher wollten die Leute einfach rein marschieren, ohne Maske und ohne Zertifikat, das war einfach nur anstrengend.»

Die Bartender Michi und Philipp: «Das Schlimmste war, als wir die Leute um Mitternacht vor die Tür stellen mussten.» Fabio Baranzini

Am Tisch direkt vor dem Bildschirm, wo in wenigen Minuten der Match der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft gegen Italien beginnt, sitzen Kiran und Alex. Die Aarauer warten auf ihre Kollegen. «Wir treffen uns jede Woche in der Gruppe – wir haben alle nur darauf gewartet, dass die Bars wieder öffnen», sagt der 20-jährige Kiran. Die Zertifikatspflicht sei kein Thema gewesen: «Alle haben sich so schnell wie möglich impfen lassen – um wieder ausgehen zu können, aber auch, um unseren Teil dazu beizutragen, dass sich die Situation entschärft.» Der 21-jährige Alex ergänzt: «Jetzt, da die Zahlen steigen, frage ich mich manchmal schon, warum sich ein Teil der Leute einfach nicht impfen lässt.»

Nach 21 Uhr füllt sich das «Theo» in Aarau. Fabio Baranzini

20.30 Uhr, Testcenter im Löschwasserbecken (LWB), Baden: Nur vier Personen stehen an, der grosse Ansturm ist bereits vorbei – mehrere hundert Tests wurden am Freitagnachmittag durchgeführt. Michael Wohlgenannt, der Betreiber des Testzentrums, spricht von Wellenbewegungen: «Manchmal erleben wir einen grossen Ansturm, manchmal ist es eher ruhiger, besonders gegen Ende des Monats.»

Viele Leute würden regelmässig kommen, sagt Wohlgenannt. «Unser grösster Vorteil ist, dass das Testen bei uns sehr schnell geht.» Trotzdem wurde das Zelt, das noch vor wenigen Wochen vor dem LWB stand, abgebaut, die Öffnungszeiten gekürzt. Die Nachfrage am Abend habe nachgelassen, erklärt Wohlgenannt.

Michael Wohlgenannt erklärt, wie sich die Nachfrage verändert hat und was die Mitarbeiter machen, wenn jemand aggressiv wird. Dominic Kobelt

Laut Stephan Ineichen, Geschäftsführer im LWB, wäre der Testbetrieb im Zelt auch gar nicht mehr möglich: «Ab nächster Woche gelten strengere Auflagen, es muss beispielsweise sanitäre Einrichtungen geben. Ausserdem ist es jetzt draussen zu kalt.»

Das Testcenter hat zwar am Freitag und Samstag länger geöffnet, schliesst aber um 21.30 Uhr, anderthalb Stunden, bevor der Club öffnet. Es sind weniger die Partygänger, die hierher kommen, sondern vielmehr Leute, die den Test für die Ferien brauchen oder die Symptome haben: «Recht oft haben wir auch Geimpfte, die positiv getestet werden», sagt Wohlgenannt.

20.55 Uhr, «Henry's», Baden: In der Sportbar haben sich die Fussballfans versammelt und verfolgen dicht gedrängt das Spiel der Schweizer Nati. Beim 1:0 durch Widmer wird euphorisch gejubelt, geschrien, gesungen – Angst vor Corona scheint hier niemand zu haben.

Grosser Ansturm in der Henry's Live Music & Sport Bar. Dominic Kobelt

Von den Befragten sind alle geimpft, so auch Carmen. «Es war kein einfacher Entscheid für mich, weil ich Allergikerin bin und zuerst Abklärungen treffen musste. Den Ausschlag gab mein Vater, der schwer an Corona erkrankt ist, da war für mich klar, dass ich mich impfen lasse.» Die 29-Jährige geht nicht mehr ganz so oft in den Ausgang wie vor Corona. «Wir sind öfter zu Hause und machen zum Beispiel Spieleabende. Auch wenn viele meiner Kollegen geimpft sind, hat die Lust am Ausgang etwas abgenommen.»

21.10 Uhr, Theo Getränkewerkstatt, Aarau: Die 52-jährige Brigitte ist mit ihrer langjährigen Freundin ins Gespräch vertieft. Die Bar füllt sich mehr und mehr. «Ich habe vorher gerade darüber nachgedacht, wie sicher ich mich fühle», sagt Brigitte. Sie gehe schon weniger oft «eis go zieh» als vor Corona. «Aber wenn ich dann in der Bar bin, blende ich ein mögliches Risiko aus. Angst habe ich gar nicht, ich fühle mich gut.» Wie viele andere an diesem Abend sagt auch Brigitte, sie verfolge die Fallzahlen nicht mehr: «Ich bin zahlenmüde.»

Brigitte geniesst im «Theo» ihren Drink: «Das Gequetsche wie vor Corona muss ich echt nicht mehr haben.» Fabio Baranzini

Brigitte sieht eine positive Folge von Corona darin, dass sich die Leute mehr Raum lassen: «Hoffentlich bleibt das auch so. Das Gequetsche wie vorher muss ich echt nicht mehr haben.»

21.45 Uhr, «Platzhirsch», Aarau: Die Leute stehen dicht aneinander an der Bar. Die Stimmung geht hoch im «Platzhirsch», nicht nur, weil die Schweiz gegen Italien gut spielt.

Die Stimmung im «Platzhirsch» geht hoch, nicht nur, weil die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft gegen Italien gut spielt. Fabio Baranzini

In einer vergleichsweise ruhigen Ecke sitzen der 32-jährige Fabian und der 33-jährige Tom. Sie fühlen sich sicher, obwohl es viele Menschen auf engem Raum hat. Tom zeigt aus dem Fenster und sagt: «Was mich mehr beschäftigt, ist, dass Leute draussen sitzen müssen, weil sie ungeimpft sind.» Er und Fabian könnten von Glück reden, dass in ihrem Kollegenkreis niemand extreme Überzeugungen habe, findet er.

Fabian fügt an: «Bis ich vor zwei Wochen das Genesenen-Zertifikat erhielt, habe ich selbst erlebt, wie es als Ungeimpfter ist.» Das Testen sei jedes Mal eine Hürde – wegen der Kosten, aber auch, weil es nicht gerade angenehm sei. So liess sich Fabian nur etwa einmal pro Monat testen: «Immer für spezielle Events, die ich unbedingt besuchen wollte, bei denen ich fand, das ist es mir wert.»

Fabian hat seit zwei Wochen ein Genesenen-Zertifikat. Er sagt: «Vorher liess ich mich nur für spezielle Events testen, bei denen ich fand: Das ist es mir wert.» Fabio Baranzini

Wir wollen Toms These prüfen, ob die Ungeimpften draussen bleiben, und fragen zwei junge Frauen, weshalb sie draussen sitzen. «Weil wir beide Raucherinnen sind», antwortet die eine mit einem Lachen. Sie heisst Eliane und ist 24 Jahre alt. Drinnen oder draussen, das spiele ihr keine Rolle, sagt sie: «Die Menschenmenge macht mir nichts aus.»

Sie habe sich impfen lassen, um zur Normalität zurückzukommen und weil ihr der Test-Aufwand einfach zu gross wurde. «Seit der Impfung gehe ich auch wieder öfter raus», erklärt sie. Sie verstehe aber alle, die sich nicht impfen liessen: «Das müssen alle selbst entscheiden. Ich finde es wichtig, dass wir andere nicht verurteilen für ihre Entscheidung.»

22.30 Uhr, vor dem «Laden5», Baden: Auf dem Weg ins LWB treffen wir auf Dominik und Damian. Dominik arbeitet für eine Versicherung und ist im Aussendienst oft mit Kunden in Kontakt. «Ich habe mich impfen lassen, damit ich keine Probleme habe und ich mich frei bewegen kann», erklärt der 30-Jährige. Das sei in seinen Augen auch sozial, und Angst vor der Impfung habe er nicht. «Sie wurde ja zugelassen, da vertraue ich auf die entsprechenden Stellen.»

In seinem Job sei Corona oft ein Thema. «Zu meinen Kunden zählen auch Chefärzte und andere Spezialisten, und nicht einmal die sind sich in allem einig – deshalb weiss ich manchmal nicht, was ich glauben soll.» Sofort entbrennt zwischen Dominik und Damian die Diskussion. «Es ist doch wie beim Fussball, alle sind Experten», sagt Damian. «Es gibt so viele Themen, über die wegen Corona diskutiert wird: über die Impfung, Solidarität, über den Ausgang», erklärt der 27-Jährige. «Wir sitzen alle im gleichen Boot.»

Die Schlange vor dem LWB ist lang, die Gäste jung. Dominic Kobelt

23.30 Uhr, LWB, Baden: Vor dem Club steht eine lange Schlange, die Leute möchten in die Wärme. «Wenn es kalt ist haben wir mehr Gäste», sagt Ineichen; zudem sei heute Abend «Schnäggeabig» – die Getränke gehen für einen Fünfliber über die Theke. «Mehr Arbeit für gleich viel Gewinn», erklärt er schmunzelnd. Weil die Getränke günstiger sind, muss der Umsatz dementsprechend höher sein. Der Club füllt sich, es riecht nach Disconebel, die farbigen Spotscheinwerfer drehen sich im Kreis, ebenso die Besucherinnen und Besucher auf der Tanzfläche. Die meisten sind zwischen 18 und 25 Jahre alt. «Wir haben ein komplett neues Stammpublikum, die älteren kommen nicht mehr so – momentan würde ich also keine Ü40-Party veranstalten», erklärt der Geschäftsführer.

Corona-Reportage Baden, im LWB. Dominic Kobelt

Oli ist einer von wenigen Gäste, mit denen wir an diesem Abend ins Gespräch kommen, die sich testen liessen. «Ich muss jedes Wochenende planen, aber ich lasse mich von den Tests nicht vom Ausgang abhalten. Man muss sich jetzt halt überlegen, welche Konzerte oder Clubbesuche einen Test wert sind – das gibt einem einen neuen Gesichtspunkt», erklärt der 32-Jährige.

Die 26-jährige Kim hat sich dagegen sehr früh entschieden, sich impfen zu lassen. «Ich wollte es hinter mich bringen. Ich denke, wir werden sowieso mit Corona leben müssen und die Impfung macht vieles einfacher.» Sie habe immer noch ein wenig Angst, und sie habe auch ein etwas komisches Gefühl, wenn sie die Menschen im Club dicht an dicht tanzen sehe. «Ich gehe auch nicht mehr so oft aus, aber heute Abend feiert ein Kollege von mir Geburtstag», erklärt sie.

Corona-Reportage Baden, im LWB. Dominic Kobelt

Das LWB habe stark unter der Coronakrise gelitten, und die Besucherzahlen seien noch nicht auf dem gleichen Niveau wie vor der Pandemie, sagt Ineichen. «Aber die, die kommen, sind glücklich und ausgelassen.» Dass die Maskenpflicht nicht mehr gelte, darüber sei man sehr froh. «Es geht hier schliesslich um Emotionen, das ist mit Maske schwierig.»

Auch der Sicherheitsdienst, der für die Eingangs- und Zertifikatskontrolle zuständig ist, ist froh über die gefallene Maskenpflicht, wie Einsatzleiter Bruno erklärt: «Es war schon mühsam, die Leute immer auf die Masken hinzuweisen, und gerade wenn Alkohol im Spiel ist, dann halten sich einige Leute nicht mehr daran und man muss ihnen hinterher rennen.» Dagegen sei die Zertifikatskontrolle bei den Leuten gut aufgenommen worden. Auch habe man selten Diskussionen deswegen. «Die Leute haben sich gut daran gewöhnt.»