Aarau Neuer Kaffee in alten Bechern: Wie Produkte wiedergeboren werden – ambitionierte Ziele auch im Aargau Das Ausbildungszentrum für Kunststofftechnologen in Aarau wird 30 Jahre alt – und stellt seine Feier unter das Schlagwort Kreislaufwirtschaft. Wie aus alten Kaffeebechern neue werden. Und wie die Politik Stoffkreisläufe schaffen will.

Branchenvertreter der Kunststoffindustrie feiern das 30-Jahr-Jubiläum des Kunststoff-Ausbildungs- und Technologiezentrum Katz. Bilder: Mathias Förster

Es ist fast eine Huhn-oder-Ei-Frage: Was war denn nun zuerst, der Name oder seine Abkürzung? Wie auch immer, eingängig ist sie ja, die Kurzform fürs Kunststoff-Ausbildungs- und Technologiezentrum Katz, welches die schweizerische Kunststoffindustrie vor 30 Jahren zusammen mit der Fachhochschule und dem Kanton Aargau gegründet hat. Seither werden in Aarau Lernende, Fachkräfte, Studierende in der Kunststofftechnik ausgebildet. Das Zentrum versteht sich als Ort des Wissenstransfers zwischen Unternehmen und Forschung.

Heute haben sich Geschäftsführer und Kunststofftechnologen – kein generisches Maskulinum, es sind tatsächlich fast ausschliesslich Männer – in einer hellen Industriehalle an der Schachenallee versammelt. Man schüttelt Hände, lacht, «lang nüme gseh, wie hesch?», Regierungsrat Alex Hürzeler hält eine Rede.

Becher schreddern, Becher giessen

Das Katz hat seine Jubiläumsfeier unter das Schlagwort Kreislaufwirtschaft gestellt. Der CEO des Behälterproduzenten George Utz AG aus Bremgarten erklärt, wie sein Unternehmen bis 2050 Netto Null erreichen will. Und vor einem Tisch zwischen Produktionsmaschinen steht der Geschäftsführer des Katz, Rémy Stoll, Brille, Poloshirt, schmales Gesicht, vor einem Tisch und hält einen Emmy-Kaffeebecher in den Händen. Mit diesem hat das Technologiezentrum eine Versuchsreihe durchgeführt: Lassen sich die Plastikbecher wiederverwenden? Das Katz hat zahlreiche Emmy-Kaffeebecher geschreddert, zu Granulat verarbeitet und in neue Becher gegossen.

Katz-Geschäftsleiter Rémy Katz erklärt die Versuchsreihe. Bilder: Mathias Förster

Wie aus alten Kaffeebechern neue werden: Auf einem Tisch wird die Versuchsreihe dargestellt.

In Wahrheit war das Projekt natürlich deutlich komplizierter: Wurde die Versuchsreihe in einem ersten Schritt mit reinen Bechern durchgeführt, so sind in einem zweiten Schritt Störstoffe hinzugefügt worden: Erst Joghurtbecher, weiss wie die Emmy-Becher, aber aus einem anderen Kunststoff. Dann weitere Kunststoffe. «Alles Störfaktoren, die auch in der Realität vorkommen. So nähern wir uns einer wirklichen Kunststoffsammlung an», sagt Stoll.

Was unter Laborbedingung funktioniert, soll einst auch in der wirklichen Welt funktionieren. Denn Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff. Und was in der Kunststoffsammlung landet, wird geschreddert. In der Realität müssen die Plastikteilchen durch technische Verfahren voneinander getrennt werden: Etwa durch das Sink/Swim-Verfahren, bei dem die eine Kunststoffart schwimmt, die andere absinkt. Oder durch eine Technologie, die ursprünglich aus der Getreideverarbeitung stammt, bei der helle Plastikteilchen von den dunklen getrennt werden.

Recycling ist aber nur ein Teil der Kreislaufwirtschaft. Und er kommt am Ende eines Produktkreislaufes. In der heute verbreiteten, sogenannt linearen Wirtschaft, werden Rohstoffe abgebaut, Produkte hergestellt, konsumiert, weggeworfen. Produktion, Konsum, Tod. In einer Kreislaufwirtschaft sollen sie hingegen weiterleben. Oder zumindest wiedergeboren werden: Durchs Teilen, Wiederverwenden, Reparieren, Wiederaufbereiten. Oder eben: Durch Recycling.

Ein GLP-Grossrat setzt sich für die Kreislaufwirtschaft ein

Das Konzept Kreislaufwirtschaft ist auch in der Politik angekommen. Wer den Begriff in der Datenbank des Grossen Rats eingibt, erntet einen Namen: Matthias Betsche. Der GLP-Grossrat aus Möriken-Wildegg hat verschiedene politische Vorstösse eingereicht, mit der er die Kreislaufwirtschaft im Kanton Aargau stärken will. In einer Interpellation von vergangenem Herbst befragt er die Regierung unter anderem, wie sie die Kreislaufwirtschaft fördern will. In einer weiteren thematisiert er das sogenannte Landfill Mining. Gemeint ist der Gewinn von Rohstoffen aus Deponien.

Das Schliessen von Stoffkreisläufen müsse in die Handlungen der gesamten Gesellschaft und Wirtschaft einfliessen, schreibt die Regierung in ihrer ersten Antwort. Jeder und jede trage mit den täglichen Entscheidungen die Verantwortung mit. Auch das Potenzial für Landfill Mining im Kanton sieht die Exekutive nicht. Zu wenig wirtschaftlich sei der Ansatz, zu gering der Nutzen für die Umwelt.

Betsche fordert Recyclingziele für Kunststoff

In einem weiteren Vorstoss geht Betsche auf die Kernkompetenz der Katz ein: Kunststoff. In einer Motion, der schärfsten parlamentarischen Waffe, fordert der GLP-Grossrat zusammen mit fünf Mitunterzeichnenden, ein Recyclingziel für Kunststoffabfälle und Getränkekartons im Kanton. Nur 4,5 Prozent der gemischten Kunststoffe und rund 5 Prozent der Getränkekartons würden derzeit schweizweit gesammelt, schreibt Betsche. Ihm schweben mindestens 55 Prozent bei den Kunststoffen und 70 Prozent bei Getränkekartons vor – er orientiert sich dabei an den Zielen der EU. «Ein Recyclingziel wäre ein starkes Signal an den Markt und würde Investitionssicherheit schaffen», schreibt Betsche.

Und in einem Postulat fordert er getrennte Recycling-Mülleimer an stark frequentierten Orten – ähnlich wie es die SBB in ihren Bahnhöfen bereits anbieten. Beide Vorstösse sind derzeit noch hängig.

Und auch die Bundespolitik beschäftigt die Thematik. Der Aargauer FDP-Nationalrat Matthias Jauslin erarbeitete als Teil der Nationalratskommission für Umwelt, Raumplanung und Energie die parlamentarische Initiative «Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken». Diese will rechtliche Grundlagen im Umweltschutzgesetz schaffen, welche die Kreislaufwirtschaft fördern.