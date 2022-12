Aarau Kerzen für die Opfer: Aktion gegen Femizide und Gewalt an Frauen Mit Kreide, Kerzen und Gedenkminuten machten Frauen auf dem Bahnhofplatz Aarau auf die Opfer von Gewalt und Femiziden aufmerksam. Allein im Jahr 2021 wurden in der Schweiz 21 Frauen aufgrund ihres Geschlechts umgebracht

Kerzen erinnern an die Opfer von Femiziden. Dominic Kobelt

Anlässlich der internationalen Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» haben «Frauen Aargau» und «Wen-Do Aargau» zu einer Aktion auf dem Bahnhofplatz in Aarau aufgerufen. Mit dieser machten sie auf die Femizide aufmerksam, die bisher im Jahr 2022 verübt wurden. Als Femizid bezeichnet man die Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts.

Mehrere Dutzend Frauen waren erschienen, um ein Zeichen zu setzen. Mit Kreide bemalten sie den Bahnhofplatz mit Slogans wie «Nur Ja heisst Ja», «Eine Frau ist kein Besitz» oder «Feminismus ist für alle da». Anschliessend wurde für jede in diesem Jahr getötete Frau ein Blatt auf den Boden gelegt und eine Kerze angezündet. Zum Schutz der Persönlichkeit wurden nicht die Namen verlesen, sondern der Ort, an dem Frau verstorben ist und ihr Alter.

«Wir erinnern uns heute daran, dass jede von ihnen ein Gesicht hatte, und eine Zukunft, die ihr gestohlen wurde», sagte eine der Rednerinnen. Anschliessend machten die Frauen akustisch auf ihr Anliegen aufmerksam: Mit Kunststoffröhren, die sie durch die Luft schwangen, mit Summen und Rufen erzeugten sie eine fast schon gespenstische Stimmung auf dem Aarauer Bahnhofplatz.

Die Aktion auf dem Bahnhofplatz Aarau. Dominic Kobelt

Jede zweite Woche ein Opfer in der Schweiz

«Jede zweite Woche wird ein Femizid ausgeführt», war auf einem Transparent zu lesen. Allein 2021 kamen deshalb in der Schweiz 21 Frauen ums Leben. Mindestens 30 Frauen haben einen versuchten Femizid überlebt. Und Femizide seien «nur die Spitze des Eisbergs und die massivste Form von geschlechtsspezifischer Gewalt», teilt Frauen Aargau anlässlich der Aktion mit.

Dabei werden nicht alle Femizide als solche angesehen, in der polizeilichen Statistik tauchen sie hauptsächlich im Kontext häuslicher Gewalt auf. Mehrheitlich geht die Gewalt von Männern aus – in Paarbeziehungen sind 90% der Täter männlich. «Unser Protest richtet sich deshalb auch gegen patriarchale Gewalt», sagte eine der Rednerinnen in Aarau. «Die Gewalt hat System.»

Auch der Aargauische Katholische Frauenbund war an der Aktion am Donnerstagabend in Aarau vertreten. Die Forderung: Keine Tötungen mehr aufgrund des Geschlechts. Der Frauenbund engagiert sich für eine gewaltfreie Gesellschaft und insbesondere gegen Gewalt an Frauen.

Mit Kreide bemalten die Frauen den Bahnhofplatz. Dominic Kobelt

Täterarbeit soll ausgebaut werden

Täter sind meist im nächsten Umfeld zu finden: Vater, Bruder, Partner, Ehemann oder Sohn. In der Schweiz gibt es keine offizielle Stelle, die Femizide aufzeichnet und eine Statistik über Tötungen aufgrund des Geschlechts führt. «Das muss sich ändern. Gewalt an Frauen muss sichtbarer werden und zur Folge haben, dass von Behördenseite intensiver eingeschritten wird», schreibt der Frauenbund in einer Mitteilung.

Mit der Aktion sind auch politische Forderungen verknüpft: Die Organisationen wollen unter anderem die gesellschaftliche und politische Gleichstellung aller Geschlechter, den Ausbau von Täterarbeit durch Beratungsstellen und Lernprogramme für Gefährder, aber auch schulische Jungenarbeit, «die Männlichkeitsvorstellungen und Geschlechterrollen von Anfang an kritisch hinterfragen». Zudem fordern sie mehr Plätze in Frauenhäusern und eine kostendeckende Finanzierung der Opferhilfe- Beratungsstellen.