Aarau Ein Platz wie zu Einsteins Zeiten: Der Springbrunnenplatz bei der Alten Kanti wird neu gestaltet Bei der Alten Kantonsschule wird für fast eine Viertelmillion Franken ein neuer Springbrunnenplatz gebaut. Sein Vorgänger wurde Ende des 19. Jahrhunderts auf einem Bild verewigt. Mit Albert Einstein und seiner damaligen Klasse.

Zwischen der Alten Kantonsschule und der Kantonalen Schule für Berufsbildung befinden sich heute ein Weg, ein paar Büsche und Bäume, Bänkli – und sonst nicht viel. Nun soll dort ein «Springbrunnenplatz» gestaltet werden. Das geht aus einem Baugesuch hervor, das aktuell bei der Stadt aufliegt. Bauherr ist das Departement Finanzen und Ressourcen des Kantons. Laut Baugesuch soll das Vorhaben 233'000 Franken kosten.

So sieht das Areal heute aus. Links: die Kantonale Schule für Berufsbildung (Feer-Herzog-Villa). Nadja Rohner

Einen solchen Springbrunnenplatz gab es bei der Alten Kanti früher schon mal – nämlich um das Jahr 1896 herum, als ihr wohl berühmtester Schüler, Albert Einstein, hier ein und aus ging. Er posierte mit seiner Maturandenklasse sogar vor diesem Springbrunnen.

Albert Einstein (vorne links) 1896 mit seiner Klasse auf dem Springbrunnen. Mühlberg / ETH-Bildarchiv

Doch der Brunnen wurde in den 1960er-Jahren beim Bau des Paul-Karrer-Hauses («Aquarium») entfernt. Der Platz ist heute wenig einladend und bildet mehr oder minder die Situation ab, die 1989 bei der Renovation des westseitig gelegenen Gebäudes (Feer-Herzog-Villa, Schule für Berufsbildung) eingerichtet wurde.

Kleine Rodung ist nötig

Der bestehende Sitzplatz mit der Böschung wird laut Baugesuch durch eine rechteckige Terrasse ersetzt. Der neue Springbrunnen soll in einem runden, gelblichen Kalksteinbeton­becken sprudeln und von innen beleuchtet werden. Rundherum hat es vier «Landi-Sitzbänke ohne Rückenlehne, nierenförmig», so das Baugesuch. Das Ensemble wird an den Ecken mit Staudenbeeten eingefasst. Geplant sind auch eine neue Treppe sowie eine neue Rampe. Es entsteht eine Terrasse mit umgebender Mauer. Laut Baugesuch soll der Platz «offene Sichtbeziehungen» haben («gegen Drogenumschlag»).

Zwei Blut-Pflaumen und zwei Eiben müssen laut Baugesuch für die Neugestaltung gerodet werden. «Ein Teil des Storchschnabel-Bestandes entlang der Treppe kann für die Unterpflanzung der Bäume verwendet werden», heisst es. «Ansonsten werden die Beete neu mit verschiedenen Stauden bepflanzt. Als Kleinbäume werden vier Rotahorne gepflanzt.»