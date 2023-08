A1/Safenwil Wohnwagen gerät bei Überholmanöver ins Schleudern und kollidiert mit Auto Ein Jeep mit Wohnanhänger überholte auf der Autobahn A1 bei Safenwil einen Audi. Dabei kam der Wohnwagen ins Schleudern und kollidierte mit dem Audi nebenan.

Alle drei Personen verletzten sich beim Unfall leicht und wurden mit Ambulanzen ins Spital transportiert. Kapo AG

Am Samstagmittag fuhr ein schwarzer Jeep auf der Autobahn in Richtung Bern. Auf Höhe Safenwil überholte der Jeep mit seinem Wohnanhänger einen schwarzen Audi. Während dem Überholvorgang begann der Wohnwagen zu schleudern, wie die Kantonspolizei Aargau in ihrer Mitteilung schreibt. Das Gespann kollidierte zuerst mit der Mittelleitplanke und darauf mit dem Audi auf dem Normalstreifen. Beide Fahrzeuge fuhren darauf ins angrenzende Autobahnbord und überschlugen sich.

Da Anfangs das Ausmass des Unfalls nicht klar war, kamen ein Rettungshelikopter und mehrere Ambulanzen vor Ort.

Die 56-jährige Audi-Fahrerin musste durch die Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Der 60-jährige Jeep-Fahrer, sowie sein 48-jähriger Beifahrer, konnten ihr Fahrzeug selbstständig verlassen.

Alle drei Personen verletzten sich beim Unfall leicht und wurden mit Ambulanzen ins Spital transportiert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zudem wurden die Mittelleitplanke sowie der Wildschutzzaun beschädigt.

Der Grund für das plötzliche Schleudern ist aktuell noch unbekannt. Ermittlungen zur Unfallursache werden durch die Kantonspolizei getätigt. Die Autobahn A1 Richtung Bern war zeitweise komplett gesperrt, später dann wieder auf einer Spur befahrbar. Um 15.45 Uhr war die Strecke wieder geräumt und die Sperrung konnte komplett aufgehoben werden. (luk)

Aktuelle Polizeibilder vom August 2023: