A1 bei Safenwil Zu stark beschleunigt: Neulenker verunfallt mit Sportwagen – später kommt es am selben Abschnitt zum nächsten Unfall Ein Neulenker hat am Sonntagnachmittag auf der A1 bei Safenwil die Herrschaft über seinen Sportwagen verloren und einen Unfall verursacht. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist gross.

4 Bilder Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Sonntag kurz vor 14.30 Uhr auf der A1 bei Safenwil. In einem Mercedes- Benz AMG war der 22-jährige Zürcher in Richtung Bern unterwegs. Dabei muss der Neulenker zu stark beschleunigt haben, worauf der leistungsstarke Wagen auf nasser Fahrbahn ausser Kontrolle geriet, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Zunächst streifte er ein anderes Auto, um dann schleudernd gegen die Leitplanke zu prallen. Verletzt wurde niemand. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich gemäss Mitteilung auf mehrere zehntausend Franken.

Der Unfall blockierte den Normalstreifen, wodurch sich Rückstau bildete. Die Unfallstelle war um 15.20 Uhr geräumt. Auf demselben Autobahnabschnitt kam es kurz nach 17 Uhr zum nächsten Unfall.

Weil ein unbekanntes Auto in einer Baustelle den Fahrstreifen wechselte, musste ein nachfolgender BMW-Fahrer stark bremsen. Ein dahinter folgender Mazda prallte gemäss Mitteilung dem BMW ins Heck. Eine Frau wurde leicht verletzt. An beiden Autos entstand beträchtlicher Schaden. Auch bei diesem Unfall geriet der Verkehr ins Stocken. Die Unfallstelle war gegen 18 Uhr geräumt. (fan)

Die aktuellen Polizeibilder: