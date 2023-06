A1 bei Safenwil Autofahrer schläft am Steuer ein: Fahrzeug mit fünf Insassen landet auf der Seite Weil der Lenker am Steuer einnickt, prallt ein mit fünf Personen besetzter Wagen gegen die Leitplanke und landet auf der Seite. Ein Beteiligter ist leicht verletzt worden.

Das Auto kam auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Montag um 18.30 Uhr auf der A1 bei Safenwil. Ein mit fünf Männern besetzter Toyota Hiace war in Richtung Bern unterwegs, als der Lenker am Steuer einnickte, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilt. Der Wagen kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Dadurch kippte er und kam auf der Seite liegend auf dem Pannenstreifen zum Stillstand.

Vorsorglich standen zwei Ambulanzen im Einsatz, welche die Autoinsassen untersuchten. Einer von ihnen erlitt gemäss Mitteilung leichte Verletzungen, am Wagen entstand Totalschaden. Die Kantonspolizei Aargau hat den 57-jährigen Fahrer verzeigt und ihm den Führerausweis vorläufig abgenommen. (fan)

