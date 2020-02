93 Menschen schieden letztes Jahr im Aargau mit Exit aus dem Leben

93 Menschen aus dem Kanton Aargau nahmen letztes Jahr die Dienste von Exit in Anspruch. Das ist der dritthöchste Wert unter allen Kantonen (Grafik unten). Spitzenreiter ist Zürich mit 288 Freitodbegleitungen.

Die Aufteilung nach Geschlechtern blieb 2019 etwa gleich wie im Vorjahr, wie Exit am Montag mitteilte. So waren 59 Prozent der Verstorbenen Frauen und 41 Prozent Männer. Das Durchschnittsalter betrug 78,2 Jahre. 85 Prozent der Menschen starben in ihrem Zuhause, die übrigen in Heimen oder in einem Sterbezimmer.