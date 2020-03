900 Besucher feiern Patent Ochsner in Zofingen – Frust bei Fasnächtlern

Rund 600 Arbeitsstunden hat die Zofinger Clique Eclunawaba in ihren Wagen investiert. Anstatt ihn an der Fasnacht zu präsentieren, mussten die Freiwilligen ihn am Samstag wieder abbauen.

Dass am Abend zuvor Patent Ochsner vor rund 900 Zuschauern im Stadtsaal ein Konzert geben durfte, stösst mancherorts auf Unverständnis. «Das Verhältnis stimmt irgendwie nicht», sagt Lars Eickhoff, Präsident der Eclunawaba-Clique, zum Regional-TV-Sender Tele M1. Auch wenn ungefähr gleich viele Besucher an beide Anlässe pilgerten, so finde die Fasnacht doch im Freien statt und nicht in einem geschlossenen Raum.

Der Zofinger Stadtammann Hans-Ruedi Hottiger hat Verständnis für den Frust der Fasnächtler. Er kann ihnen aber nicht entgegenkommen, denn der Bund hat alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Gästen verboten. «Wir als Behörde müssen uns an diese Grenze halten», sagt er. Ob ein Event draussen oder drinnen stattfinde, spiele gar keine Rolle, weil das Virus sehr ansteckend sei.

Die Patent-Ochsner-Fans hatten Glück. Am Konzert wurde aber viel über den Virus gesprochen. «Es war schon beim Anstehen ein Thema», sagt Konzertbesucherin Nadine Kälin. Man habe aber in lockerer Atmosphäre darüber geredet. (mwa)