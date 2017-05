Früh warm und dann extrem kalt

Die Regionen und Kulturen sind unterschiedlich stark betroffen. Besonders stark hätten die Obstbäume gelitten. Kantonsweit rechnen die Landwirte mit einem Ertragsausfall von mehr als 85 Prozent. Bei Aprikosen, Birnen, Zwetschgen und Birnen sogar mit 90 Prozent oder mehr.

Aber auch den Winzern geht es nicht besser. Bei den Reben beläuft sich der Schaden auf durchschnittlich 60 Prozent. In einigen Regionen wie zum Beispiel in Remigen, Villigen und im unteren Fricktal sei jedoch fast der ganze Jahrgang vernichtet worden. Dieses Jahr seien zwei Extreme zusammengekommen, sagt Matthias Müller, Leiter Landwirtschaft bei Kanton Aargau: „Die Pflanzen haben wegen der warmen Temperaturen früher als normal ausgetrieben und waren nicht mehr vor Kälte geschützt und die Temperaturen in den Frostnächsten waren extrem tief.“

Gravierende finanzielle Schäden

Der Kanton geht von einem Schaden von mehr als 30 Millionen Franken aus. Die finanziellen Einbussen haben gravierende Konsequenzen für die betroffenen Winzer und Landwirte. Einige Landwirte und Winzer sehen sich deswegen mit ernsthaften Liquiditäts- und Existenzproblemen konfrontiert. „Vor allem in Regionen wie Remigen, die schon letztes Jahr mit Ausfällen wegen Frost zu kämpfen hatten, ist das natürlich besonders bitter“, sagt Müller.

Unter der Leitung von Markus Dieth haben der Kanton, die Spitzen des Aargauer Bauernverbands und die wichtigsten Produzentenverbände eine Lagebeurteilungen vorgenommen und verschiedene Sofortmassnahmen geprüft. Der Kanton gewährt den Landwirten und Winzern zinslose Überbrückungskedite und Stundungen von laufenden Krediten. Es seien jetzt „unkomplizierte Lösungen gefragt, damit die betroffenen Betriebe nicht aufgeben müssen“, sagt Markus Dieth.

Die Überbrückungskredite können betroffene Landwirtschaftsbetriebe beim Kanton beantragen, wenn sie in eine unverschuldete Notlage geraten. „Es geht beim Kredit nicht darum, den tatsächlichen Ausfall zu kompensieren, sondern wie der Name schon sagt, eine Notsituation zu überbrücken“, sagt Müller.

Es geht nicht ohne Investitionen

Für Dieth ist aber auch klar, dass sich solche Extremereignisse wegen der Klimaerwärmung in Zukunft häufen werden. Überbrückungskredite seien keine längerfristige Lösung, sagt auch Müller: „Deshalb müssen die landwirtschaftlichen Betriebe aufrüsten und in ihre Infrastruktur oder, wo möglich, auch in Versicherungen investieren.“