Vor drei Jahren sass der ehemalige Leiter der Jugendfeuerwehr Lenzburg das erste Mal vor Gerichtspräsident Daniel Aeschbach. Das Bezirksgericht Lenzburg verurteilte ihn zu einer Gefängnisstrafe von acht Jahren und ordnete eine stationäre therapeutische Massnahme an. Der heute 46-Jährige hatte während 17 Jahren neun Mädchen sexuell missbraucht. Sie waren zur Tatzeit zwischen drei und vierzehn Jahre alt und stammten aus seinem privaten Umfeld. 2013 wurde Thomas (Name geändert) verhaftet. Die Lenzburger Stadtverwaltung hatte ihn danach als Leiter der Jugendfeuerwehr entlassen. Die sexuellen Übergriffe passierten aber nicht bei der Feuerwehr.

Am Donnerstag sass er erneut in Lenzburg vor Gericht, bewacht von zwei Polizisten. Wie er heute über seine Taten denke, will Aeschbach wissen. «Ich bereue, was ich getan habe.» Damals sei ihm aber noch nicht so klar gewesen, dass er eine Pädophilie habe. «Glauben Sie, dass Ihre Pädophilie behandelbar ist?», fragt Aeschbach. – «Sie wird immer da sein. Aber ich bin überzeugt, dass man sie in den Griff bekommt.» Die Therapie helfe ihm. «Ich bin weiterhin sehr gewillt, eine Therapie zu machen», sagt Thomas.

Kaltes Wasser gegen Fantasien

Pädophile Fantasien habe er immer noch. Erst kürzlich habe er beim Duschen eine Fantasie gehabt. «Ich konnte sie aber abbrechen.» – «Wie?», fragt Aeschbach. «Ich habe den Wasserhahn auf kalt gestellt.» Allgemein helfe es ihm, in solchen Situationen etwas zu verändern. «Ich schalte zum Beispiel Musik ein, suche Kontakt zur Gruppe oder löse Kreuzworträtsel.»

Die Staatsanwaltschaft war vor Gericht nicht anwesend. Sie beantragte, die stationäre Massnahme um drei Jahre zu verlängern. Thomas würde in eine andere Justizvollzugsanstalt kommen. Sein Verteidiger fragt ihn, ob es wirklich weitere drei Jahre eine stationäre Massnahme brauche, um seiner Rückfallgefahr zu begegnen. Er habe sich auch schon gefragt, ob ein ambulantes Setting für ihn infrage käme, sagt Thomas. «Aber da bin ich zu wenig Experte.» Letztlich sei ambulant oder stationär für ihn «sekundär». Unabhängig davon, wie das Gericht entscheide, sei die Therapie für ihn heute das A und O. «Ich werde an mir arbeiten und an meinem Ziel der Resozialisierung.» Thomas will wieder ein Teil der Gesellschaft werden, will in der Arbeitswelt Fuss fassen und seiner Verpflichtung gegenüber den Opfern nachkommen. Er muss fast allen von ihnen eine Genugtuung zwischen 500 und 20'000 Franken zahlen.

Verteidiger wollte nur ein Jahr

Der Verteidiger forderte, die stationäre Massnahme vorerst nur um ein Jahr zu verlängern. Sein Mandant habe sich bewährt. Er habe die Ziele erreicht und kenne seine Probleme. Das Gericht könne nach diesem Jahr ja immer noch zum Schluss kommen, dass es noch nicht reiche für ein offenes Setting.

Das sehen die Richterinnen und Richter anders. Sie verlängerten die stationäre Massnahme um drei Jahre. Das sei absolut verhältnismässig. «Alles andere würde in einen unnötigen Überprüfungsstress ausarten», sagt Aeschbach. Zwar befänden wir uns im Zeitalter der Hektik. Aber Hektik sei nicht kompatibel mit einer stationären Massnahme. Ausserdem dürfe auch nicht vergessen werden, dass das Gericht damals eine achtjährige Freiheitsstrafe ausgesprochen hatte.