Kaum ein Verbrechen hielt die Schweiz derart in Atem wie der Vierfachmord in Rupperswil AG am 21. Dezember 2015. Der Prozess gegen den mutmasslichen Täter Thomas N. findet erst im kommenden März statt, doch die umfangreichen Ermittlungen vor seiner Festnahme geben bereits seit Monaten zu reden.

Streitpunkt zwischen dem Bund und dem Kanton Aargau sind die sogenannten Antennensuchläufe. Über 30'000 Handynummern haben die Behörden nach der Tat überprüft und dafür die Netzbetreiber verpflichtet, die Daten offenzulegen. Ob und in welchem Ausmass das Material zum Ermittlungserfolg geführt hat, ist (noch) unklar. Gratis war es jedenfalls nicht zu haben. Der Dienst ÜPF (Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr) des Bundes stellte dem Kanton Aargau 800'000 Franken in Rechnung. Dieser bestritt jedoch, dass die Gebühren dem effektiven Aufwand entsprochen hatten, und zog den Fall vors Bundesverwaltungsgericht.

Weiterzug ans Bundesgericht?

Dessen Urteil liegt nun vor, wie SRF gestern publik machte. Für den Aargau bedeutet es mindestens einen Teilerfolg. Denn das Gericht befand, dass die 800'000 Franken zu hoch angesetzt gewesen seien und wies den Dienst ÜPF gleichzeitig an, die Gebühr anzupassen. Als Richtwert sollen 200 000 Franken dienen, wobei noch Kosten für den zeitlichen Aufwand dazukommen könnten.

Der Dienst ÜPF nimmt das Urteil «mit Interesse zur Kenntnis», wie Nils Güggi, Leiter Rechtsdienst, auf Anfrage sagt. Man habe nun 30 Tage Zeit, die umfangreiche Schrift zu analysieren. Ob man das Verdikt aus St. Gallen akzeptieren oder ans Bundesgericht weiterziehen werde, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden.