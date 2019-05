Lenzburg, 20. Mai: Missglücktes Überholmanöver: Lenkerin verursacht Auffahrkollision und ist den Führerausweis los

Am Montagnachmittag um 13.20 Uhr ereignete sich auf der Seonerstrasse in Lenzburg ein Unfall zwischen zwei Autos: Eine 26-jähriger Schweizerin fuhr mit ihrem VW von Seon Richtung Lenzburg. Bei einem Überholmanöver schwenkte sie abrupt wieder nach rechts, da Gegenverkehr nahte. Daraufhin prallte sie ins Heck eines vor ihr fahrenden Nissan, wie die Kantonspolizei mitteilt. Personen wurden keine verletzt. Die Kantonspolizei klärt nun den genauen Unfallhergang. Gemäss ersten Erkenntnissen fiel die VW-Fahrerin bereits vorgängig durch ihre Fahrweise auf. Die Polizei nahm der 26-jährigen Frau den Führerausweis vorläufig zu Handen der Entzugsbehörde ab. Der Schaden an den Autos wird auf zirka 15'000 Franken geschätzt. Schöftland, 20. Mai: Kollision auf Kreuzung – weil Lenker das Rotlicht übersah Ein 43-jähriger Ungare fuhr am Montag um 13.10 Uhr mit seinem Land Rover auf der Suhrentalstrasse in Richtung Aarau. Bei der Kreuzung Holzikerstrasse, die mit einem Lichtsignal geregelt ist, prallte er seitlich-frontal in einen von Holziken herkommenden Skoda, gelenkt von einem 28-jährigen Schweizer. Beide Lenker wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf zirka 40'000 Franken geschätzt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Gemäss ersten polizeilichen Ermittlungen dürfte der 43jährige Autofahrer aus dem Kanton Luzern das Rotlicht missachtet haben. Er wird entsprechend zur Anzeige gebracht. Zofingen, 20. Mai: Junge Velofahrerin flüchtet nach Kollision mit Auto auf Fussgängerstreifen

Unfall am Montag gegen 10.30 Uhr auf der Aarburgerstrasse in Zofingen: Der Fahrer eines grauen Wagens hielt beim Fussgängerstreifen auf Höhe von Migros/Coop an, um eine Gruppe Fussgänger passieren zu lassen. Als das Auto wieder anrollte, fuhr unvermittelt eine Fahrradlenkerin auf den Fussgängerstreifen. Dabei stiess sie in die Seite des Autos und stürzte, wie die Kantonspolizei mitteilt. Eine Ambulanz, die zufällig vorbeifuhr, hielt an und wollte sich um die Velofahrerin kümmern. Noch bevor jemand deren Personalien aufnehmen konnte, lief sie jedoch weg. Daher ist ihre Identität unbekannt. Die Kantonspolizei in Zofingen (Telefon 062 745 11 11) bittet die jugendliche Velofahrerin, sich zu melden. Ihr Velo, das sie zurückliess, befindet sich bei der Polizei. Rheinfelden, 20. Mai: Kistenweise Bier auf Autobahn-Ausfahrt – Lastwagen verliert Ladung teilweise

Ärgerliches Malheur auf der A3-Ausfahrt Rheinfelden-Ost am frühen Montagmorgen: Ein Sattelzug hat kurz nach 7 Uhr einen Teil seiner Ladung verloren. Zahlreiche Harasse fielen vom Anhänger. Kisten und Bierflaschen, die barsten, verteilten sich auf der Fahrbahn. Rund 6500 Flaschen gingen zu Bruch, wie Feldschlösschen gegenüber Tele M1 bestätigte – insgesamt 2000 Liter.

270 Harasse mit den vollen Bierflaschen waren auf der Ladefläche gestapelt. Der Fahrer, ein 38-jähriger Franzose, sollte die Ladung zur Brauerei Feldschlösschen Rheinfelden bringen. Verletzt wurde niemand. Die Räumungsarbeiten dauerten bis kurz nach 10.30 Uhr. Die Autobahn-Ausfahrt musste zunächst für den Schwerverkehr, danach vorübergehend für jeglichen Verkehr gesperrt werden. (pz) Frick, 19. Mai: Geradeaus in die Böschung statt in die Kurve: Betrunkener Lenker (22) verunfallt auf Autobahn-Ausfahrt Ein betrunkener Schweizer hat am Sonntag auf der Autobahnausfahrt Frick einen Selbstunfall verursacht, bei dem sein Seat Totalschaden erlitt. Der 22-Jährige blieb unverletzt. Der junge Seat-Fahrer wollte eigentlich die Ausfahrt Frick befahren. Allerdings kam er in der Kurve von der Strasse ab und fuhr geradeaus in die Böschung. Der Lenker zog sich keine Verletzungen zu und konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Ein Atemlufttest ergab einen Wert von über 0,6 mg/l. Das entspricht über 1,2 Promille. Der Unfallfahrer musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab. Küttigen, Bellikon, 18./19. Mai: Kantonspolizei stoppt 14 Temposünder dank Lasermessgerät – der Schnellste fuhr 132 km/h Die Kantonspolizei Aargau nahm am Samstag und am Sonntag je eine Geschwindigkeitskontrolle mit dem Lasermessgerät vor. Am Samstag erwischte sie auf der Hauptstrasse zwischen Küttigen und Densbüren gleich zehn Schnellfahrer, am Sonntag zwischen Bellikon und Remetschwil vier weitere. Auf beiden Ausserorts-Strecken sind 80 km/h erlaubt. Der Schnellste der erwischten Temposünder hatte 132 km/h auf dem Tacho, als das Lesermessgerät ihn am Samstag um 13 Uhr in Küttigen registrierte. Die Kantonspolizei hielt den 35-jährigen Portugiesen an und verzeigte ihn. Zudem nahm sie ihm den Führerausweis ab. Mehr dazu lesen Sie hier. Baden, 19. Mai: Sportwagen kracht auf der Autobahn mit grosser Wucht gegen Leitplanke – Lenker unverletzt

Am Sonntag, kurz nach 21 Uhr, knallte es auf der A1 bei Baden (Richtung Bern): Bei starkem Regen wollte ein 51-jähriger Lenker in einem Mercedes-Benz die Spur wechseln. Dabei geriet der Sportwagen ins Schleudern und prallte mit grosser Wucht gegen die Leitplanke, wie die Kantonspolizei mitteilt. Eine Ambulanz brachte den Verunfallten zur Kontrolle ins Spital. Dort zeigte sich, dass er glücklicherweise keine Verletzungen erlitten hatte. Am Mercedes-Sportwagen entstand grosser Schaden. Zudem wurde die Leitplanke beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen könnte Aquaplaning dem Autofahrer zum Verhängnis geworden sein. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (pz) Brunegg, 19. Mai: Führte Schikanestopp zu Auffahrkollision?

Am Sonntag um 15.30 Uhr knallte es auf der Lenzburgerstrasse in Brunegg: Von Mägenwil her in Richtung Birrfeld fahrend, prallte ein schwarzer Dacia ins Heck eines schwarzen VW Golf. In der Folge stiess ein weisser Citroën noch ins Heck des Dacia. Verletzt wurde niemand. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich laut Kantonspolizei nach ersten Schätzungen auf rund 15'000 Franken. Die Lenkerin des mittleren Wagens erklärte der Kantonspolizei, dass sie der Fahrer des VW Golf als vorderstes Auto bewusst ausgebremst habe. Dieser bestritt diesen Vorwurf hingegen. Bremgarten, 19. Mai: Flucht nach Streifkollision – Polizei sucht Zeugen Ein 54-jähriger Schweizer fuhr um 02.45 Uhr mit seinem Taxi auf der Umfahrungsstrasse Richtung Bremgarten. Eingangs Umfahrungstunnel, kurz vor Bremgarten, kam ihm ein anderer PW entgegen. Bevor sich die beiden Fahrzeuge kreuzten, geriet der entgegenkommende PW auf die Gegenfahrbahn und es kam zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Unfallverursacher bremste kurz ab, machte sich dann aber davon. Die Kantonspolizei sucht Zeugen. (AZ) Full-Reuenthal, 17. Mai: Fahrer verunfallt mit Geländewagen auf seinem Anhänger

Am Freitagnachmittag ist auf der Rheintalstrasse in Full-Reuenthal ein Automobilist verunfallt, der einen Geländewagen auf einem Anhänger mitführte. Der Chauffeur musste zur Kontrolle ins Spital verbracht werden. Am Zugfahrzeug wie auch am Anhänger entstand Totalschaden. Der mitgeführte Geländewagen blieb hingegen praktisch unversehrt. (AZ) Brugg, 17. Mai: Jugendlicher Eritreer stürzt mit dem Velo – Polizei sucht Zeugen Am Freitagabend ist in Brugg auf dem Fahrradweg neben der Casinobrücke ein knapp 17-jähriger Fahrradfahrer verunfallt und hat sich mittelschwere Verletzungen zugezogen. Die Kantonspolizei sucht Zeugen. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend gegen 18.45 Uhr, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Der knapp 17-jährige Eritreer geriet aus bislang noch unbekannten Gründen auf dem Radweg unmittelbar neben dem Tunneleingang zu Fall. Nach bisherigen Erkenntnissen zog er sich beim Sturz Kopfverletzungen zu, was eine Ueberführung ins Spital nach sich zog. (AZ) Mühlau, 16. Mai: Töfffahrer muss Auto ausweichen und stürzt – Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagnachmittag ist es in Mühlau zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 53-jähriger Töfffahrer fuhr kurz vor 16.30 Uhr mit seiner Honda von Rüstenschwil (Gemeinde Auw) in Richtung Mühlau. Nach dem Ortseingang kam er von der Strasse ab und stürzte. Der Schweizer aus dem Kanton Zug wurde leicht verletzt von einer Ambulanz ins Spital gefahren, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Der Mann gab gegenüber der Polizei an, er habe einem entgegenkommenden weissen Auto ausweichen müssen, das die Kurve geschnitten habe. Es sei nach dem Unfall in Richtung Rüstenschwil weitergefahren. Die Polizei sucht Zeugen. Aargau, 16. Mai: Drei Unfälle im Morgenverkehr verursachten Stau Am Donnerstagmorgen ist es auf Strassen im Kanton Aargau zu insgesamt drei Unfällen gekommen. Eine Person wurde leicht verletzt ins Spital gebracht. «Da sich die Unfälle mitten im morgendlichen Berufsverkehr ereigneten, kam es zu erheblichen Behinderungen», sagt Roland Pfister, Mediensprecher der Aargauer Kantonspolizei. Mehr lesen Sie hier. (mwa/mon) Othmarsingen, 16. Mai: Heftiger Aufprall verursacht hohen Sachschaden

