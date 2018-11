Eines nimmt Finanzvorstand Dino Di Fronzo (FDP) im Gespräch mit dem ZT gleich vorweg: «Es ist natürlich unglücklich, wenn man selbst die Anpassung des eigenen Lohnes beantragen muss.» Es gebe auch nicht den richtigen Zeitpunkt dafür.

Dennoch beantragt der Gemeinderat Aarburg den Bürgerinnen und Bürgern an der Gemeindeversammlung vom 23. November, seine Gesamtentschädigung von heute 130 000 Franken auf 200 000 Franken anzuheben. Heute erhält Gemeindeammann Hans-Ueli Schär 37 700 Franken Lohn plus 2600 Franken Spesen (weitere Gemeinderäte: siehe nachfolgende Tabelle). Neu erhielte Schär rund 58 000 Franken plus Spesen.