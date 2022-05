70 Jahre Pro Argovia Jubiläum mit Live-Podcast auf der Bühne, einer Giftmörderin aus Suhr und Parallelen zum Vincenz-Prozess Die Kulturstiftung Pro Argovia feierte im Kunsthaus in Aarau ihr 70-jähriges Bestehen. An der Jubiläumsfeier hielt eine live aufgeführte Folge des Podcasts «Die Giftmörderin von Suhr» das Publikum in Atem – und liess Fragen offen bis ganz zum Schluss.

Pascal Nater präsentierte den Podcast «Die Giftmörderin von Suhr» live auf der Bühne im Kunsthaus Aarau. Alexander Wagner

Es war eine Jubiläumsfeier mit mehreren Cliffhangern. Lukas Renckly, Co-Präsident der Kulturstiftung Pro Argovia, sprach über die Geschichte der Stiftung, die zur Förderung der Aargauer Kunst 1952 – also vor 70 Jahren – gegründet wurde. Seither wurde die Stiftung zur Botschafterin der Aargauer Kulturschaffenden. Zudem habe die Stiftung mehrere interessante Projekte finanziert.

Eines davon ist der Podcast «Die Giftmörderin von Suhr», der am Jubiläumsabend im Kunsthaus aufgeführt wurde, ein anderes wird laut Renckly an einem zweiten Jubiläumsanlass im September präsentiert. Nach einer Kunstpause, in der das Publikum eine genauere Beschreibung des Projekts erwartete, meinte der Co-Präsident nur: «Das Projekt wird von zwei besonderen Künstlerinnen vorgestellt, an einem sehr besonderen Ort.» Details gab Renckly indes keine preis.

Der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker bei seiner Ansprache. Alexander Wagner

Der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker sprach über die Rolle der Stiftung als «Kultur-Lobbyistin» in der Aargauer Politik. Ausserdem erwähnte Hilfiker die Auswirkungen von Corona: «Während der Pandemie ist uns klar geworden, welche Bedeutung die Kultur für die Gesellschaft hat», so Hilfiker.

Ein ähnliches Thema griff die Direktorin des Aargauer Kunsthauses, Katharina Ammann, auf. Sie bezeichnete Kunsthäuser als «Orte der Freiheit» und forderte, dass Kultur stärker als gesellschaftliche Ressource betrachtet werden solle.

Ein Podcast – aber live auf der Bühne aufgeführt

Das Highlight des Abends war der Auftritt des Journalisten und Kabarettisten Pascal Nater, der mit dem Musiker Daniel Steiner eine Folge des bereits erwähnten Podcasts «Die Giftmörderin von Suhr» aufführte. Die ersten neun Folgen des Podcasts wurden 2020 von Radio Kanal K ausgestrahlt, die zehnte folgte nun am Frühlingsfest der Kulturstiftung.

Katharina Ammann, Direktorin des Aargauer Kunsthaus, bei ihrem Referat. Alexander Wagner

Die Stiftung finanzierte einen Teil der Podcastproduktion im Rahmen ihres Förderprogramms «Pro Argovia Experiment», das Aargauer Kulturschaffenden die Möglichkeit geben sollte, bei ihrer Arbeit neue Wege zu beschreiten.

Bäuerin soll 1929 zwei Senioren vergiftet haben

In der live aufgeführten Folge des Podcasts erzählte Nater die Geschichte Verena Lehners, der «Giftmörderin von Suhr». Die Bäuerin wurde 1929 wegen doppelten Mordes schuldig gesprochen: Sie soll eine Seniorin und einen Senior vergiftet haben, um an deren Geld zu kommen.

Während der Aufführung beleuchtete Nater verschiedene Aspekte der Geschichte – beispielsweise die Parallelen des Gerichtsprozesses Lehners mit den früheren Hexenprozessen. Lehner, die für reiche Aargauerinnen und Aargauer auch Tarotkarten legte, habe einen gewissen «rätselhaften Nimbus» gehabt, so Nater. «Frauen, die Dinge konnten, die nicht alle wussten, wurden oft misstrauisch beäugt – das war schon bei den angeblichen Hexen so.»

Autor zieht Parallelen zu Vincenz-Prozess

Doch nicht nur zu den Hexenprozessen zog Nater Parallelen. Er verglich den Giftmord-Prozess auch mit jenem gegen den ehemaligen Raiffeisen-CEO Pierin Vincenz: Die Medienaufmerksamkeit, die Lehners Prozess ausgelöst habe, «lässt die Berichterstattung zum Prozess von Pierin Vincenz aussehen wie nichts», erläuterte Nater.

Dies bestätigte auch Ruedi Bürgi, ehemaliger Aargauer Oberrichter, der ebenfalls im Kunsthaus auftrat. Prozesse wie jener von Lehner faszinierten die Öffentlichkeit, so Bürgi. «Die Abgründe der Gesellschaft ziehen die Leute an, vor allem, wenn sie nah sind.» Dass der Prozess gegen die angebliche Giftmörderin von mehreren hundert Leuten besucht wurde, findet der ehemalige Oberrichter deshalb nicht verwunderlich.

Trotzdem würde ihr Prozess heute wohl anders ablaufen als damals. «Eine Vorverurteilung wie im Fall Lehners wäre kaum mehr möglich.» Die Strafe, die sie erhielt, aber schon: «Lebenslänglich für zwei Morde aus Geldgier wären durchaus denkbar», so der Ex-Oberrichter.

Frage nach der Schuld der angeblichen Giftmörderin bleibt offen

Aber auch am Ende der Folge bleibt die entscheidende Frage offen: Hat Verena Lehner die beiden Menschen tatsächlich umgebracht – oder wurde sie zu Unrecht verurteilt? Um diese Frage zu beantworten, sagte Nater, habe er kistenweise Akten gewälzt und gar einen Antrag auf Akteneinsicht bei der Psychiatrischen Klinik in Königsfelden gestellt.

Was in diesen Akten stand, wollte er nicht verraten – das sei in einer anderen Folge seines Podcasts zu hören. Nater beendete den Abend so, wie Stiftungspräsident Renckly ihn angefangen hatte: mit einem Cliffhanger.