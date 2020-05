7 Köpfe, 7 Meinungen: So sehen Aargauer Politiker die Corona-Notkredite

«Auch grössere Familienunternehmen brauchen Hilfe»

Wichtig ist auch, dass wir über die aktuelle Situation hinausdenken. Nach dieser Krise dürfen wir nicht auf diesen Staatsschulden sitzen bleiben. Denn nur dank dem gesunden Staatshaushalt konnte der Bund überhaupt in diesem Ausmass zu Gunsten unserer Wirtschaft intervenieren. Wir benötigen daher rasch einen Schuldenrückbauplan. Wichtiger Baustein unseres finanzpolitischen Erfolgs war die Schuldenbremse. Sie wurde über viele Jahre von Links und zunehmend auch aus der Mitte in Frage gestellt – zum Glück erfolglos.»

Beispielsweise, indem Gastrobetrieben oder Veranstaltern unentgeltlich mehr öffentlicher Raum zur Verfügung steht, um Abstände einzuhalten. Beispielsweise, indem umfassender getestet werden kann, beispielsweise, indem die individuelle Situation der Betriebe mehr zählt. So hätten, um ohne Not Verluste von Frischware zu vermeiden, Pflanzen im Verkauf wie Nahrungsmittel behandelt werden müssen. Zur Bewältigung der Krise und der Lehren daraus fordere ich mittels Vorstössen vom Bundesrat eine Expertengruppe analog derjenigen nach der Bankenkrise. Und für den Wiederaufbau der Wirtschaft eine Taskforce aus Vertretern von Politik, Wirtschaft und Arbeitnehmenden.»

Zusätzlichen Handlungsbedarf sieht die CVP zum Beispiel bei Kindertagesstätten und bei Spielgruppen. Fest steht: Ohne die umsichtige Schweizer Finanzpolitik und das Mittel der Schuldenbremse wäre diese massive Unterstützung der Wirtschaft, der Gewerbetreibenden und der Arbeitnehmenden nicht möglich gewesen. Wir müssen die Schuldenbremse mittel- und langfristig unbedingt beibehalten und jetzt mit Mut und Eigenverantwortung in die Zukunft gehen. Das Coronavirus wird nicht einfach verschwinden. Es muss künftig mit kreativen Lösungen in den Alltag einbezogen werden.

«Mit der Eindämmung der Pandemie hat der Bundesrat massiv in die Wirtschaftsfreiheit eingegriffen, dann aber schnell ein Hilfspaket geschnürt zur Abfederung der negativen Folgen in den verschiedensten Branchen und Bereichen. Die effiziente Soforthilfe war richtig und die unbürokratische Abwicklung der Überbrückungskredite über die Banken eine gute Idee.

Mittel- und langfristig zählen aber andere Faktoren für unseren Wohlstand, denn zwei von fünf Franken verdienen wir im Ausland. Unsere Jobs und unser Wohlstand sind so stark von der globalen Konjunktur abhängig wie in keinem anderen Land. Die Innovationskraft und die hervorragende Vernetzung unserer Wirtschaft mit der ganzen Welt verschaffen uns einen Vorsprung, den wir durch eine kurzfristige Stützung der Binnenwirtschaft festigen können.

«Ich unterstütze die Anträge für die vom Bundesrat gesprochenen Notkredite. Zudem auch weitere Anträge wie unter anderem die finanzielle Unterstützung der Kinderkrippen, welche die nationalrätliche – wo ich Einsitz habe -, aber dann auch die ständerätliche Kommission Wissenschaft, Bildung und Kultur fordert.

Insgesamt hat der Bundesrat in der Krise aus meiner Sicht gut, schnell und durchdacht bezüglich Wirtschaftshilfe gehandelt. Einzelnes fehlte, wie die Unterstützungsmassnahmen für Selbstständige. Da hat es etwas länger gedauert. Dass es dann kam, begrüsse ich sehr. Weitere Korrekturen werden in der ausserordentlichen Session noch zur Sprache kommen. Im Bereich meiner Kommission war das rasche Handeln in den Bereichen Kultur und Sport besonders wichtig. Hier – wie in vielen anderen Bereichen auch – ging es ums Existenzielle. Die Kommissionen haben sich mit den parlamentarischen Instrumenten eher zurückgehalten.

Dafür haben sie im Austausch mit dem Bundesrat Anliegen eingebracht und sich in einem Schreiben mit weiteren Anliegen an diesen gewandt. Somit kann rascher gehandelt werden, als wenn diese Anliegen erst an der ausserordentlichen Session behandelt würden. Einiges wurde darauf vom Bundesrat schon übernommen, umgesetzt und wird an der ausserordentlichen Session nicht noch gross zur Sprache kommen. Ein Anliegen und Antrag von mir war die Prüfung von Unterstützung gegen einen Lehrstellenmangel aufgrund von Covid-19. Da besteht Handlungsbedarf. Das Problem ist aber erkannt und Lösungen werden gesucht.»

«Mir fehlen konkrete Massnahmen für Tieflohn-Haushalte»