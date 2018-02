Am Mittwoch gibt es Geld. Deshalb geht Mohamed am Mittwoch einkaufen. 63 Franken hat er am Morgen erhalten. Letztes Jahr waren es noch 70 Franken. Aber die Mehrheit des Grossen Rats beschloss in der Budgetdebatte, das Verpflegungsgeld für Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene ohne Flüchtlingseigenschaft per 1. Januar 2018 zu kürzen. Von neun auf acht Franken pro Tag. Wie bisher kommen ein Franken Taschengeld pro Tag und 20 Franken Kleidergeld pro Monat dazu. So spart der Kanton jährlich knapp 1,3 Millionen Franken.

Mohamed hat vor bald zwei Jahren ein Asylgesuch gestellt. Seither wartet der 21-jährige Somalier auf den Entscheid. Von der politischen Diskussion über die Kürzung hat er nichts mitbekommen. Mohamed hat Ende 2017 Geld für die letzten zwei Dezemberwochen und die erste Januarwoche erhalten. Als es für den Januar nur 63 Franken gab, wollte er wissen warum. Das sei jetzt so, war die Antwort.

«Ein bisschen schwierig»

Mohamed wäre froh gewesen, wenn er das früher gewusst hätte. Es sei jetzt schon ein bisschen schwierig geworden: «Du kannst nicht alles kaufen, was du brauchst.» Wir treffen Mohamed am Mittwochmorgen vor dem Aldi in Aarau. Er möchte zuerst in den Real Frischmarkt an der Buchserstrasse. «Dort gibt es günstiges Fleisch», sagt er. Im Laden öffnet er die Tiefkühltruhe und studiert die farbigen Preisetiketten, die auf den durchsichtigen Plastiksäcken mit gefrorenem Fleisch kleben. Er entscheidet sich für Poulet-Flügeli. Auf dem Weg zur Kasse nimmt er zwei Packungen Gewürz aus einem Regal. 12.85 Franken. Es bleiben 50.15 Franken.