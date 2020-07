5,5-Millionen-Sanierung auf der WSB-Strecke: Nach der Vollsperrung tickt die Uhr

Die Velofahrer schauen am Bahnübergang links und rechts, aus lauter Gewohnheit. Doch da ist bereits nichts mehr, nur noch das zerwühlte Schotterbett. Die Schienen sind weg, mitsamt den Schwellen herausgehoben, der Strom fliesst seit Stunden nicht mehr. Die Zeit drängt.

Am Montag um 1.30 Uhr begann die grösste Bahninfrastruktursanierung in der über 100-jährigen Geschichte der Wynental- und Suhrentalbahn. Auf einer Strecke von 1,8 Kilometern wird zwischen Leimbach und Reinach Nord alles ersetzt, von der Fundationsschicht bis zu den Fahrleitungen. Dafür bleibt die Strecke zwischen Zetzwil und Menziken während fünf Wochen komplett gesperrt.

Die Totalsperrung ist umständlich für die Pendler, die in Zetzwil vom Zug auf den Ersatzbus umsteigen müssen. Aber das wenigstens nur fünf Wochen lang, genau in der Sommerferienzeit. «Würden wir die Arbeiten bei laufendem Betrieb durchführen, würden sie rund zwölf Wochen dauern», sagt Beat Meier, Projektleiter Infrastruktur bei Aargau Verkehr AG (AVA). Ein Kostenfaktor, genauso wie die Qualität der Arbeit. Und auch die werde dank der Vollsperrung deutlich besser sein, so Meier: Jede Unterbrechung der Schweissarbeiten würde beispielsweise eine neue Nahtstelle bedeuten. Die neuen Komponenten – Schienen, Schwellen, Schotter – dürften nun 40 bis 45 Jahre lang halten.