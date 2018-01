Arbeitsstart im Frühling

Im April sollen die Arbeiten am überlasteten Knoten Neuhof am A1-Zubringer in Lenzburg beginnen. Auch für den Umbau des Knotens Kreuz in Suhr soll der Startschuss fallen. Der Grosse Rat bewilligte die entsprechenden Kredite.

Der Kanton treibt die Arbeiten an vier weiteren Grossprojekten voran. Es sind dies die Neugestaltung des Schulhausplatzes in Baden, die Erneuerung der Brücke über die SBB in Oftringen, die zweite Etappe der Wiggertalstrasse im Raum Zofingen sowie das Verkehrsmanagement im Raum Baden.

Wenn alles nach Plan verläuft, sollten bei allen vier Projekten die Bauhauptarbeiten bis zum Jahresende abgeschlossen werden können, wie das BVU festhält.

Für die Grossprojekte Südwestumfahrung Sins und Südwestumfahrung Brugg/Windisch liegen rechtskräftige Bewilligungen vor. Mit den Bauarbeiten soll 2019 begonnen werden.