Über 50 Neuansteckungen an einem Tag: Kantonsärztin Hummel ordnet die hohe Zahl ein

Seit Beginn der Coronapandemie hat der Kanton Aargau nie mehr als 50 Neuansteckungen an einem Tag vermeldet. Der bisherige Höchstwert von 48 Fällen wurde am 31. März gemeldet, zwei Wochen nachdem der Bundesrat die ausserordentliche Lage ausgerufen hatte.

Am Donnerstag nun meldete der Kanton 55 Neuansteckungen für den Vortag. Bereits am Dienstag waren es mit 43 Infektionen deutlich mehr Fälle als in den vorhergehenden Tagen.