50 Jahre Frauenstimmrecht Die Fäden liefen in Aarau und Brugg zusammen: Wie der Aargau eine wichtige Rolle im Kampf für die Gleichberechtigung spielte Für die Abstimmung über das Frauenstimmrecht im Februar 1971 spielte der Aargau eine zentrale Rolle. Hier befanden sich die Hauptquartiere sowohl der Pro- als auch der Kontra-Gruppierungen für die gesamte Deutschschweiz.

Exklusiv für Abonnenten

Frauen posieren in Zürich mit Abstimmungsplakaten zum Frauenstimmrecht, darunter links ein Plakat aus der Aarauer Druckerei Trüb für die eidgenössische Ja-Kampagne, in der Mitte das Plakat für die aargauische Ja-Kampagne aus der Buchdruckerei AG Baden. KEYSTONE

Ist vom Kampf ums Frauenstimmrecht in der Schweiz die Rede, so begegnet man den eindrücklichen Bildern von Fackelzügen und Kundgebungen in Zürich und Bern. Engagierte Frauen sprachen über verwehrte Rechte und von der Dringlichkeit dieses Demokratisierungsschrittes. Die grossen Städte, so scheint es, waren hier federführend und tonangebend.

Der öffentliche Protest war im Aargau weniger laut und präsent. Im Gegenteil, Protestaktionen mit Plakaten und Rufbotschaften begegnete man mit Skepsis und hielt sie gar für kontraproduktiv. «Gut gemeint, falsch durchgeführt» war das Urteil des «Aargauer Tagblatts» vom 1. Februar zu einer Demonstration in Brugg. Mehrheitlich Minderjährige hätten sich für das Frauenstimmrecht eingesetzt – ein «Ausdruck jugendlichen Übermuts»!

Aarau als Zentrum der schweizerischen Plakatkampagne

Was bislang allerdings kaum bekannt ist: Die Fäden der durch die Parteien getragenen grossen eidgenössischen Pro-Kampagne für die Abstimmung am 7. Februar 1971 liefen in der Druckerei Trüb in Aarau zusammen – unter der Leitung des PR-Fachmanns Peter Meuwly aus Widen. Dort wurden rund 8000 Plakate gestaltet und gedruckt, die den Stimmbürgern das Anliegen im öffentlichen Raum schmackhaft machen sollten.

Die Rede war von einer «mittleren eidgenössischen Kampagne» mit einem Budget von 350000 bis 400000 Franken, vor allem von Privatwirtschaft und Verbänden gesponsert. Das Schweizer Fernsehen beurteilte die Trüb’sche Kampagne als «bodenständig».

Die Plakate der Aarauer Firma Trüb für die eidgenössischen

Pro-Kampagne werden aufgehängt. SRF Archiv

Das bekannteste Plakat zeigte einen Blumenstrauss und den Slogan «Für unsere Frauen ein herzliches JA», andere Werbemittel betonten den bewährten Wert einer gleichberechtigten Partnerschaft von Mann und Frau oder zeigten den Slogan «Die Schweizer Frau verdient ein Ja»: Die Kampagne verband geschickt Emotion und Vernunft. Von Aarau aus gelangte die Werbung, darunter auch Zeitungsinserate, vor allem in jene Kantone, in denen eine Ablehnung der Vorlage befürchtet wurde. Dazu gehörte auch der Aargau.

Von Männern für Männer: Mitarbeiter der Firma Trüb in Aarau beraten über die Sujets der Abstimmungsplakate. SRF Archiv

Wenige Gegner in der Öffentlichkeit

Denn nicht nur die Pro-Kampagne hatte ihre Zentrale im Aargau. Der Präsident des «Eidgenössischen Aktionskomitees gegen das Frauenstimmrecht» war der Brugger Fürsprech und FDP-Mitglied Markus Herzig. Dieser engagierte sich bereits in seiner Studentenzeit in den 1960er-Jahren gegen das Wahl- und Stimmrecht für Frauen.

So lud er 1966 als Präsident der Ortspartei die Bernerin Gertrud Haldimann-Weiss nach Brugg ein. Sie war eine bekannte Gegnerin und präsidierte den «Bund Schweizer Frauen gegen das Frauenstimmrecht». Genau diese Vereinigung schliesslich setzte für die Abstimmung fünf Jahre später auf ein Männer-Komitee. Haldimann-Weiss und ihre Kolleginnen fanden für das Präsidium in Markus Herzig den gewünschten «jungen Mann». Aus der Korrespondenz von Haldimann-Weiss geht hervor, dass sich diese Suche schwierig gestaltet hatte. Immer weniger Männer wollten sich öffentlich gegen das Frauenstimmrecht engagieren.

Ein Grafiker der Aarauer Firma Trüb erstellt ein Abstimmungsplakat für die eidgenössische Pro-Kampagne. Für die Sujets setzte man auf «Bewährtes», das eine «freundliche Grundstimmung» erzeugen sollte. SRF Archiv

Anders als die Pro-Kampagne waren die Gegnerinnen und Gegner nicht mit einer professionellen Werbekampagne auf Stimmenfang; die vorhandenen Mittel erlaubten lediglich Artikeldienste und Podiumsgespräche. Herzig managte die Kampagne zusammen mit anderen Engagierten von zu Hause aus, stand aber mit der Gegnerschaft in der ganzen Schweiz in Verbindung. Sie waren überzeugt, für eine «schweigende Mehrheit» der Frauen und Männer einzutreten.

Keine der grossen Parteien, keine eidgenössischen Parlamentarier und keine Konsumentenverbände unterstützten diese Kampagne. Im Aargau stimmten schliesslich knapp über 50 Prozent der Männer für das eidgenössische und fast 52 Prozent der Männer für das kantonale Stimm- und Wahlrecht für Frauen.

In den Städten machten die Befürworter die deutliche Mehrheit aus, andernorts waren sie in der Minderheit. In Hilfikon im Freiamt beispielsweise legte am 7. Februar 1971 nur ein einziger Mann ein Ja in die Urne. Die Rolle von Frauen in der Gesellschaft aber sollte dies nicht gross ändern. So titelte das «Aargauer Tagblatt» kurz vor der Abstimmung zwar, die Zeit fürs Frauenstimmrecht sei «überreif», doch schrieb auch:



«Niemand wird bestreiten, dass die Frau durch ihre natürliche Bestimmung, sofern sie verheiratet ist, ans Haus gebunden ist.»