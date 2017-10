Noch weiter zurück liegt der Kindsmord an Christian Widmer. Der Zehnjährige verschwand am 19. Oktober 1987 von einem Jungschar-Jubiläumsfest in Windisch. Am Tag darauf finden Reiter seine halbnackte Leiche an einem Waldrand in Riniken. Knapp ein Jahr später wird der Fall in «Aktenzeichen XY» gezeigt.