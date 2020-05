46 Millionen: Das kostet den Kanton Aargau die neue Prämienabzugs-Vorlage

Mindereinnahmen von total 88 Millionen Franken

Diese Lösung bewirkt für die Kantonskasse bei der geplanten Einführung im Jahr 2022 Mindereinnahmen von 46 Millionen Franken, für die Gemeinden von 42 Millionen Franken. Zusammen würde dies die Steuerpflichtigen im Aargau also um 88 Millionen Franken entlasten. Einen zusätzlichen Abzug für Kinder lehnt die Regierung ab, der Aargau kenne dafür grosszügige Kinderabzüge.

Kann man die Erhöhung vor dem Corona-Hintergrund auch als eine Art Konjunkturför­derungsprogramm verstehen? «Nein», sagt Landammann und Finanzdirektor Markus Dieth dazu. Es sei einfach so, dass der Aargau im Vergleich zu anderen Kantonen einen relativ bescheidenen Pauschalabzug kenne: «Eine Erhöhung nach rund zwanzig Jahren erscheint dem Regierungsrat gerechtfertigt – auch weil in den vergangenen Jahren die Krankenkassenprämien markant gestiegen sind.» Mit der beantragten Erhöhung wäre die neue Regelung im Aargau kongruent zur ebenfalls neuen Regelung bei der direkten Bundessteuer, die voraussichtlich auf 2022 in Kraft tritt, so der Finanzdirektor weiter.