40 Jahre nach der ersten Aargauer Nationalrätin: Pionierinnen wünschen sich Nachfolgerinnen

Seit 48 Jahren sind in der Schweiz Frauen mitgemeint, wenn vom «Stimm- und Wahlvolk» die Rede ist. Bis zur Volksabstimmung über das aktive und passive Frauenstimmrecht war Politik, und damit fast alle Entscheide, die das hiesige Zusammenleben betreffen, reine Männersache.

Diesem Umstand ist es zum grössten Teil geschuldet, dass der Kanton Aargau bis dato 187 Männer nach Bundesbern geschickt hat und nur 13 Frauen. Nach der Einführung des Frauenstimmrechts sollte es noch acht Jahre dauern, bis die erste Aargauerin ins nationale Parlament gewählt wurde: Die Sozialdemokratin Ursula Mauch aus Oberlunkhofen sass ab 1979 während 16 Jahren im Nationalrat.

Erst 2007 schaffte es mit Christine Egerszegi (FDP) die erste Aargauerin in den Ständerat. Ein Jahr früher wurde die Merenschwanderin Doris Leuthard (CVP) von der vereinigten Bundesversammlung in den Bundesrat gewählt. 2010 und 2017 war sie Bundespräsidentin, per Ende 2018 trat sie aus der Politik zurück.

Im fünfköpfigen Aargauer Regierungsrat nahmen bis heute drei Frauen Einsitz: Die erste war Stéphanie Mörikofer (FDP, 1993-2001), es folgten Susanne Hochuli (Grüne) und Franziska Roth (SVP, später parteilos).

Am 20. Oktober wurden aus dem Aargau und schweizweit mehr Frauen in den Nationalrat gewählt als jemals zuvor (Text unten). Das Rennen um die zwei Ständeratssitze, sowie den nach dem Rücktritt von Franziska Roth freigewordenen Sitz im Regierungsrat wird im zweiten Wahlgang am 24. November entschieden.

Für den Ständerat kandidieren nach dem ersten Wahlgang noch Ruth Müri (Grüne) und Marianne Binder (CVP) sowie Thierry Burkart (FDP) und Hansjörg Knecht (SVP). Die Kandidierenden für den Regierungsratssitz sind Yvonne Feri (SP) und Jean-Pierre Gallati (SVP).

Die AZ hat die Aargauer Wegbereiterinnen, die jeweils erste Frau in National-, Stände-, Bundes- und Aargauer Regierungsrat, gefragt, ob und inwiefern die Geschlechterfrage bei diesen Wahlen für sie persönlich eine Rolle spielt.

«Regierung ohne Frau wäre 2019 relativ seltsam»

Stéphanie Mörikofer (FDP) war im Aargau die erste Regierungsrätin. Sie hat sich am 20. Oktober sehr darüber gefreut, dass neu so viele Nationalrätinnen den Aargau in Bern mitvertreten: «Jetzt können wir sagen, dass die Gleichstellung der Geschlechter in etwa erreicht ist. Davon geht man in der Regel aus, wenn in einem Gremium beide Geschlechter mit je mindestens 40 Prozent vertreten sind.»

Dass in der neuen Ständeratsdelegation aus dem Aargau unbedingt eine Frau sein müsse, mag sie aber so nicht sagen. Längere Zeit hätten ja zwei Frauen den Aargau vertreten. Mörikofer: «Christine Egerszegi und Pascal Bruderer haben das sehr gut gemacht.» Dann vertraten Philipp Müller und Bruderer den Aargau.