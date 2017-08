Vor zwei Jahren waren die blonde Gabi und der dunkelhäutige Marvin (Namen geändert) sich in einem Salsa-Club begegnet. Dieser Tage trafen sie vor Gericht aufeinander. Darüber, was sich in der Zwischenzeit zugetragen hatte, gehen die Behauptungen der beiden diametral auseinander.

Auf die Frage von Einzelrichter Werner Kummer, in welcher Beziehung sie zu Marvin gestanden habe, sagte Gabi: «Wir hatten eine Affäre.» Ausgiebig und in klaren Worten schilderte die 39-Jährige deren Verlauf: «Wir hatten nicht nur Sex, sondern auch sehr gute, intime Gespräche. Ich hatte mich in ihn verliebt. Ich wusste, dass er in einer Beziehung lebte, aber er sagte, dass er sich trennen wolle.» Der 40-Jährige hatte Gabi eine selber produzierte CD mit von ihm komponierten und gesungenen Songs geschenkt.

Mafia und Sexvideo

Eines Tages hatte Marvin ihr offenbart, dass er ein Musikvideo produzieren möchte und Gabi darin als Tänzerin mitwirken solle. Er habe ein gutes Angebot, wonach er dies für 7000 Franken realisieren könne. «Er hat mir Unterlagen gezeigt, die ich allerdings nicht verstand, da ich nur ganz wenig Englischkenntnisse habe.» Als Marvin sie bat, ihm bei der Finanzierung unter die Arme zu greifen, gab sie ihm 5000 Franken bar auf die Hand und ohne Quittung. Das war im August 2015. Wochen und Monate zogen ins Land, die Affäre blühte. Übers Musikvideo und übers Geld liess Marvin nichts verlauten. Schnitt Gabi das Thema an, wurde sie von ihm vertröstet. «Plötzlich jammerte er, das Geld – inklusive 2000 Franken von ihm – sei in falsche Hände geraten. Er sei ein Opfer der Mafia und die sei auch für mich sehr gefährlich. Ich dürfe auf keinen Fall die Polizei einschalten.» Sie habe, so Gabi weiter, grosse Angst gehabt, habe ihre Wohnung nicht mehr ohne Pfefferspray verlassen.

Als Marvin im März 2016 seine Taktik änderte, war für Gabi das Mass voll: «Er sagte zu mir, wenn ich nicht aufhöre, ihn nach dem Geld zu fragen, werde er Videos mit Nacktaufnahmen von mir veröffentlichen, die er offenbar ohne mein Wissen aufgenommen hatte.» Gabi holte Rat bei ihrer Rechtsschutzversicherung. Danach forderte sie Marvin per Mail und SMS mehrfach zur Rückgabe des Geldes auf. Als er nicht reagierte, ging sie zur Polizei.

Mangel an Beweisen

Wegen Betrugs und versuchter Nötigung verurteilte der Staatsanwalt Marvin per Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe von 9900 Franken und 500 Franken Busse. Marvin erhob Einsprache und erschien mit Anwalt vor dem Richter. «Ich hatte keinen Sex mit dieser Frau. Ich habe nie Geld von ihr bekommen. Ich habe ihr nie mit der Veröffentlichung von Nacktaufnahmen gedroht. Wie könnte es ein solches Video überhaupt geben, wo ich doch nie Sex mit dieser Frau hatte.» Solches sagte der Beschuldigte laut und deutlich in gut verständlichem Deutsch.

Marvin war 1998 aus seiner Heimat Nigeria in die Schweiz gekommen. Er ist inzwischen zum zweiten Mal mit einer Schweizerin verheiratet, hat mit ihr einen 6-jährigen Sohn. Die Frau arbeitet Vollzeit, er ist Hausmann. «Ich habe eine Ausbildung zum Fitnesstrainer gemacht. Aber meine Berufung ist Musiker und ich werde dieses Ziel erreichen», sagt er im selben Brustton der Überzeugung, wie er immer wieder seine Unschuld auf der ganzen Linie beteuert. Sein Anwalt fordert denn auch einen Freispruch: «Ich habe den Eindruck, dass mein Mandant eine glückliche Ehe führt. Warum sollte er eine Affäre haben?» Was die 5000 Franken betreffe, so könnte es durchaus gewesen sein, wie Gabi es schildert. «Aber das reicht nicht, denn sie hat keine Quittung und somit ist mein Mandant mangels Beweisen nach dem Grundsatz ‹im Zweifel für den Angeklagten› freizusprechen.

Bankauszug statt Quittung

Einzelrichter Kummer sah das anders. Er verurteilte Marvin, reduzierte aber die bedingte Geldstrafe auf 3000 Franken, beliess die Busse bei 500 Franken. «Es gibt zwar tatsächlich keine Quittung, doch es liegt der Bankauszug vor, wonach die Geschädigte zum fraglichen Zeitpunkt 5000 Franken abgehoben hatte. Zudem sind ihre Schilderungen sehr detailliert und werden durch klare Aussagen ihrer besten Freundin sowie eines Freundes untermauert», so der Richter.