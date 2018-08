Die sechs Autos stiessen am frühen Mittwochabend zusammen. Auch ein parkierter Lastwagen war in den Unfall involviert. Zwei Autos stehen auf den Gleisen der Seetalbahn und blockieren die Strecke.

Laut SBB fallen die S-Bahnzüge 9 zwischen Lenzburg und Beinwil am See bis mindestens 22 Uhr aus. Es verkehren Ersatzbusse Lenzburg - Beinwil am See. Reisende von Lenzburg nach Luzern oder umgekehrt reisen via Rotkreuz.

Ambulanzen im Einsatz

Zum Unfall kam es, nachdem ein Traktor im Ausserortsbereich links abbiegen wollte und deshalb angehalten hatte. Der folgende Autofahrer bemerkte das nicht und wich auf die Gegenfahrbahn aus, wo er mit einem anderen Auto kollidierte. Die Unfallrekonstruktion war am Mittwochabend noch im Gang.

Beim Unfall wurden vier Personen verletzt, wie Max Suter, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, sagt. Schwer verletzt sei niemand. Ambulanzen brachten die Verletzten ins Spital.

Rund um Schafisheim soll sich der Verkehr stauen, berichten Augenzeugen. Schleichwege seien verstopft, Busse würden im Stau stehen. Die Kantonsstrasse von Seon nach Lenzburg ist für den Verkehr gesperrt, es besteht eine Umleitung via Schafisheim.