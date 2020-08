350 Tiere: So hat sich der Biber im Aargau ausgebreitet – Jagdgesetz-Gegner wittern Gefahr für die Nager

Der Aargau ist ein Biber-Kanton. Rund 350 Biber dürften aktuell in Aargauern Gewässern leben. Am 27. September wird in der Schweiz über das Jagdgesetz abgestimmt. Die Angst seitens Organisationen wie Pro Natura Aargau ist gross. Ihre Befürchtung: Der Bundesrat hat bei einem Ja freie Hand, Tiere, die Konflikte verursachen können, auf die Liste der «regulierbaren Arten» zu setzen. Neben dem Wolf betrifft dies auch den Luchs, Graureiher oder eben den Biber. Er könnte also «auf Vorrat» abgeschossen werden. «Hintertürpolitik» und «uraltes Gesetz» Das missfällt Matthias Betsche, Präsident von Pro Natura Aargau. Er sagt: «Hier hat man aus abstimmungs-taktischen Gründen eine Hintertürpolitik betrieben.» Indem der Wolf nun bei der Abstimmung im Vordergrund steht, gehe vergessen, dass der Biber bei einem Ja auch abschussgefährdet ist und auf die Liste der regulierbaren Arten gesetzt werden kann.

Das sei Angstmacherei, sagt hingegen Christoph Hagenbuch, SVP-Grossrat aus Oberlunkhofen. Den Biber abschiessen, ohne dass er Probleme mache, wolle man nicht. Bisher sei ihm auch kein Fall von Biberabschüssen bekannt. Es gehe vor allem darum, dass ein «uraltes Gesetz» an die heutige Zeit angepasst werde. Genau dieses Gesetz, das im Jahr 1968 im Parlament einstimmig angenommen wurde, findet Matthias Betsche gut. Bei sogenannten «Problembibern» müsse aktuell eine Auseinandersetzung erfolgen und es wird von Fall zu Fall entschieden. Eine solche Abwägung will auch Grossrat Hagenbuch weiterhin machen. Es könne aber nicht sein, dass ein Biber die Existenz einer ganzen Familie bedrohen kann, wenn er grossen Schaden anrichtet. Das neue Jagdgesetz erlaube zum einen, dass man Biber nötigenfalls abschiessen könnte und andererseits, dass es eine finanzielle Entschädigung für Betroffene gebe. Das sei heute nicht der Fall.

survey Umfrage Jagdgesetz-Abstimmung: Wie entscheiden Sie? 50% Ich stimme Ja 50% Ich stimme Nein 0% Ich weiss es noch nicht

Bestand ähnlich – Gebiete vergrössert Der Kanton führt alle fünf Jahre ein Monitoring durch und zählt die Tiere und ihre Reviere. Das letzte Monitoring fand 2018 statt und verzeichnete 113 Reviere. Das ist eine signifikante Steigerung gegenüber dem vorherigen Ergebnis von 2013. Damals waren es noch 77 Reviere. Auch der Bestand der Biber stieg gegenüber 2013 beträchtlich an: von 275 auf rund 350. Weiter fällt auf: Die Biber fühlen sich seit einigen Jahren vor allem in Seitengewässern wohl. So zum Beispiel in einem Seitenbach der Bünz. Christian Tesini, Fachspezialist Wald beim Kanton Aargau, sagt, dass der Biberbestand in den beiden Jahren seit dem letzten Monitoring nicht markant gestiegen sei, sich die Gebiete jedoch vergrössert haben. Die Entwicklung der Biberbestände im Aargau:

Der Biber ist in allen grossen Aargauer Flüssen vertreten. Als «Spitzenreiter» darf die Aare bezeichnet werden. Im Jahr 2018 weist sie 22 Reviere aus – mit 7 Einzelbibern oder Paaren sowie 15 Familien. Im Jahr 2008 waren es zwar noch 9 Einzelbiber- oder Paarreviere und 18 Familienreviere, die registriert worden sind. Doch: Die von Christian Tesini angesprochene Verlagerung in Seitengewässer wie die Wyna oder die Bünz ist unverkennbar. Auch im kleinen Sengelbach gibt es eine Biberfamilie. Und das inmitten eines Wohngebietes in der Telli in Aarau, wie das nachfolgende Video zeigt.