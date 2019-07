Inzwischen ist die Antenne in Zeiningen längst nicht mehr die einzige im Aargau. Anfang Juli waren laut Bundesamt für Kommunikation in der Schweiz bereits 334 Sendeanlagen für 5G in Betrieb. Wie viele Antennen davon im Aargau stehen, erfasst der Bund nicht. Auf einer interaktiven Karte können aber alle Antennenstandorte abgerufen werden. Rund um Aarau zeigt die Karte rund ein halbes Dutzend 5G-Antennen, rund um Baden/Wettingen sind es etwa doppelt so viele. Eine fällt besonders auf, weil sie sich in unmittelbarer Nähe des Kantonsspitals Baden (KSB) befindet. Auf Anfrage teilt KSB-Sprecher Omar Gisler mit, dass der Kamin auf dem Areal seit geraumer Zeit auch als Mobilfunkantenne diene. «Die Swisscom hat diese nun den neusten Anforderungen angepasst.» Gisler versteht, dass der Netz-Ausbau in der Bevölkerung Ängste auslösen kann. Das KSB nehme diese Ängste ernst. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass bei der 5G-Technologie ähnliche Frequenzen verwendet würden wie bei der bisherigen 4G-Technologie. «Tatsache ist überdies, dass die Studienlage bisher keine schädlichen Einflüsse nachweist», so Gisler.