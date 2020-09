300'000 Franken Reingewinn: Eidgenössisches Turnfest war auch finanziell erfolgreich

Jetzt ist klar, dass es auch finanziell erfolgreich abschliesst. An der Generalversammlung habe ein Reingewinn von 299'178 Franken präsentiert werden können, schreibt der Trägerverein in einer Mitteilung. Bereits vorher konnte den rund 4100 Helferinnen und Helfern den maximal versprochenen Stundenlohn von acht Franken ausbezahlt werden. «Es ist natürlich doppelt erfreulich, dass nach der erfolgreichen organisatorischen Durchführung nun auch der finanzielle Abschluss positiv ist», wird Alex Hürzeler, der damalige OK-Präsident und Regierungsrat, in der Mitteilung zitiert.

Der Reingewinn kommt vollumfänglich dem Sport zugute. Die Hälfte geht gemäss Vertrag an den Schweizerischen Turnverband, 100'000 gehen an den Aargauischen Turnverband zu Gunsten des neuen Turnzentrums in Lenzburg und 50'000 Franken gehen zu Gunsten von Sportprojekten an die Stadt Aarau. (az)