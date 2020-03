3000 Unterschriften für die Amtsenthebungsinitiative erreicht: Die BDP Aargau übergibt sie aber noch nicht

Die BDP Kanton Aargau hat die notwendigen beglaubigten 3000 Unterschriften für ihre Amtsenthebungsinitiative zusammen und wollte sie am Donnerstag einreichen. So teilte Bernhard Guhl, alt Nationalrat und ehemaliger Präsident BDP Kanton Aargau in einer Mitteilung an die Medien am Mittwoch mit.

Dabei lud er die Medienschaffenden ein, bei der Zeremonie der Übergabe dabei zu sein. Einzig, falls der Regierungsrat Aargau an seiner Sitzung am Mittwoch auch das Aussetzen für kantonale Initiativen beschliessen sollte, sollte dies verschoben werden.

Dieser Fall ist nun eingetroffen und die Partei verschiebt die Übergabe ihrer Unterschriften vorläufig. Das teilt Bernhard Guhl am Mittwoch gegenüber der AZ mit.

Medieneinladung trotz Versammlungsverbot

Auf die Frage, wie er sich denn eine Übergabe-Zeremonie vorstellte in Zeiten der Corona-Krise, wo sich nicht mehr als fünf Menschen versammeln dürfen, muss er lachen: «Wir haben das natürlich schon bedacht und es uns schon bildlich vorgestellt: Vom Initiativkommittee wären nur fünf Leute gekommen und wir hätten uns im Abstand von zwei Metern aufgestellt für das Foto.» Auch ein Campingtisch sei bereits organisiert gewesen, worauf man die Unterschriftenbögen gelegt hätte, da eine direkte Übergabe von Hand zu Hand ja nicht möglich gewesen wäre. (mma)