300 Millionen: Aargauer Massnahmenpaket für stark betroffene Unternehmen und selbstständig Erwerbende

Die Coronavirus-Pandemie hat massive Auswirkungen auch auf die Aargauer Bevölkerung und die lokale Wirtschaft. Der dramatische Auftrags- und Umsatzrückgang in immer mehr Branchen sowie die vorübergehende Schliessung von Geschäften bringt die Unternehmen an den Rand ihrer Existenz und bedroht breite Bevölkerungsgruppen auch wirtschaftlich.

Der Einbruch der Konsumentenstimmung und die beunruhigende Situation an den Börsen führen zu einem allgemeinen Nachfragerückgang. Je länger die Krise anhält, desto mehr Unternehmen auch anderer Branchen und Privatpersonen werden betroffen sein.

Wie der Kanton Aargau bestätigt, sind die Anträge auf Kurzarbeit auf einem extrem hohen Niveau und die Anmeldungen von Stellensuchenden auf den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) haben sich verdreifacht.

Aus diesem Grund will der Regierungsrat in Absprache mit der kantonalen Kommission für Aufgabenplanung und Finanzen rund 300 Millionen Franken für ein kantonales Massnahmenpaket zur Verfügung stellen. Damit sollen besonders stark von den Folgen der Coronavirus-Pandemie betroffene Unternehmen und selbständig erwerbende Personen unterstützt werden.

Gelder sollen bis Mitte April freigegeben werden

Dies in Ergänzung zu den vom Bund bereits beschlossenen Massnahmen. Der Regierungsrat plant das kantonale Massnahmenpaket am 15. April 2020 aus zeitlichen Gründen mittels Sonderverordnungsrecht zu verabschieden. Bei Härtefällen, die nicht durch die Bundesmassnahmen abgedeckt sind, können per sofort Nothilfe-Gesuche über das Hightech Zentrum Aargau eingereicht werden. Das schreibt der Kanton in einer Mitteilung am Mittwoch.

In einer ersten Etappe soll auf Mitte April die Hälfte der 300 Millionen freigegeben werden. Um die kantonalen Massnahmen möglichst optimal und wirksam ausgestalten zu können, wird auf Unternehmen

und Branchen fokussiert, die keine oder nur beschränkte Bundeshilfe in Anspruch nehmen können.

Dazu habe der Regierungsrat eine Arbeitsgruppe mit Vertretungen aus der kantonalen Verwaltung und den Aargauer Banken eingesetzt, wie der Kanton am Mittwoch schreibt. (kca)