30 Zentimeter Neuschnee, Unfälle, Überschwemmungen: Der Winter hat den Aargau im Griff

In anderen Landesteilen – beispielsweise in der Ostschweiz – kam es schon am Morgen zu massiven Staus und Verkehrsbehinderungen. Zur gleichen Zeit regnete es vielerorts im Aargau, noch vor dem Mittag begann aber intensiver Schneefall. Inzwischen liegen auch in den tiefen Lagen des Kantons einige Zentimeter Neuschnee, der für Behinderungen auf den Strassen sorgt.

So kam es am Ortsausgang von Anglikon zu einem Unfall, wie ein Tele-M1-Reporter vor Ort meldet. Auf dem Foto ist der Abschleppdienst zu sehen, der bereits im Einsatz ist. Die Kantonspolizei ruft alle Verkehrsteilnehmer auf, ihr Fahrverhalten den schwierigen Strassenverhältnissen anzupassen.