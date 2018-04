Die Römer sind für ihre ausgeprägte Badekultur bekannt. Die Körperpflege hatte einen hohen Stellenwert, vor allem die Reichen waren regelmässig zu Gast in Thermen. Bei Bauarbeiten in den 1960er Jahren stiess man in Sisseln im Fricktal auf

eine römische Raststätte (lat. mansio oder statio) aus der Zeit zwischen dem 1. und 3. Jahrhundert nach Christus. Dort fand man auch Überreste eines Badetrakts und eine äusserst seltene, mit Mosaiken verzierte Wanne. Besichtigen kann man die Stelle nicht mehr, denn kurz nach der Entdeckung wurde die Fundstelle überbaut. Jetzt steht die antike mansio aber wieder im Mittelpunkt, denn Archäologen haben in Münchwilen eine römische Wasserleitung, die wohl in Sisseln endete.

Leitung bereits aktenkundig