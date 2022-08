26 Projekte Der Solidarität eine Stimme geben: Voting zum Aargauer Sozialpreis läuft Wie schon bei der letzten Sozialpreis-Ausschreibung 2020 wurden auch dieses Jahr 26 Projekte eingereicht. Bis zum 11. September läuft die öffentliche Abstimmung.

Ein Preis von Menschen für Menschen: Die öffentliche Abstimmung für den Sozialpreis Aargau läuft. zVg

Die Aargauer Landeskirchen und benevol Aargau, die Fachstelle für Freiwilligenarbeit, honorieren mit ihrem Sozialpreis freiwilliges, soziales Engagement. Die 26 verschiedenen Projekte von Vereinen, Einzelpersonen und Institutionen sind online einsehbar.

Die Projekte zeigen: Freiwilliges soziales Engagement ist im Aargau weit verbreitet und kunterbunt. In den eingereichten Projekten geht es beispielsweise um unternehmungslustige Seniorinnen und Senioren oder um Hilfe für Menschen in akuter Notlage.

Über allem steht die Begegnung von Mensch zu Mensch

Zur Abstimmung stehen auch Erlebnis- und Austauschorte an denen beispielsweise Dinge repariert statt weggeworfen werden. Auch Kulturprojekte und Initiativen zur Integration oder Unterstützung von Menschen mit Migrationshintergrund oder Fluchtthematik wurden eingereicht.

Und schliesslich befinden sich darunter auch Projekte, die von jahrzehntelanger Ausdauer in der Freiwilligenarbeit erzählen und solche, die aufgrund von aktuellen Ereignissen eben erst auf die Beine gestellt wurden. Über allem steht zweifelsohne die bestärkende Begegnung von Mensch zu Mensch. Samuel Steiner, Geschäftsleiter von benevol Aargau:

«Die grosse Vielfalt der Projekte und das spürbare Engagement der Freiwilligen sind erfüllend und inspirierend»

Davon kann sich nun die Aargauer Bevölkerung überzeugen; alle Mitmenschen sind eingeladen, online ihr Lieblingsprojekt auszuwählen und so mitzubestimmen, welche spannende und wichtige Initiative schliesslich zur Gewinnerin gekürt wird.

In den ersten sieben Tagen sind bereits 1’500 Stimmen eingegangen. Das Online-Voting für die Bevölkerung ist noch offen bis zum 11. September. Es wird ergänzt mit der Beurteilung durch die Sozialpreis-Fachjury. Diese setzt sich zusammen aus Vertretungen der Aargauer Landeskirchen und Persönlichkeiten aus den Organisationen Pro Senectute, Frauenhaus und benevol Aargau.

Preis ist mit 18'000 Franken dotiert

Privatpersonen, gemeinnützige Institutionen und Organisationen – viele Menschen investieren unentgeltlich Zeit zum Wohle der Gesellschaft, ohne eigennützige Motive zu verfolgen. Dieses freiwillige, soziale Engagement ist nicht selbstverständlich.

Der Aargauer Sozialpreis von benevol Aargau, der Fachstelle für Freiwilligenarbeit sowie der Christkatholischen, der Evangelisch-reformierten und der Römisch-Katholischen Landeskirche im Aargau verhilft diesen Projekten zu mehr Öffentlichkeit und regt zur Nachahmung an. Er ist mit insgesamt 18’000 Franken dotiert und wird dieses Jahr zum siebten Mal verliehen. Die öffentliche Feier findet am Donnerstag, 20. Oktober, im Bullingerhaus in Aarau statt. (pd/pin)