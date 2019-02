Nicht nur die Gemeinden, auch die Heime selbst sind gefordert. Gibt es Potenzial, um bei gleich hoher Qualität effizienter zu werden? Jakob Faes, Leiter des Alterszentrums Mittleres Wynental in Oberkulm, sieht sehr wohl Möglichkeiten. Sein Motto: «Ambulant zusammen mit stationär». Wie meint er das? 2014 wurde die Spitex Mittleres Wynental ins Alterszentrum integriert. Faes: «Damit haben wir einen gemeinsamen Einsatzpool von Pflegenden. Das erleichtert die Einsatzplanung bei Schwankungen der Pflegebedürftigkeit. Und wir können die Ausbildungsauflage in der Spitex ebenfalls erfüllen, was für viele kleine Organisationen kaum möglich ist. Deshalb sage ich: Die Zukunft heisst miteinander.» Weitere Möglichkeiten sieht er in der gemeinsamen Administration, zum Beispiel bei EDV-Lösungen. Faes stellt auch zur Debatte, ob jedes Heim eine eigene Wäscherei und eine Küche braucht, oder ob man je nach Distanzen und Heimgrösse diese da und dort auch zusammenlegen könnte.

Diskutieren könne man zudem über die Qualität der Leistung. Was meint Faes damit, will er diese reduzieren? «Nein, keinesfalls, wir wollen nicht an der Front sparen, das wäre falsch», winkt er energisch ab. Je nach Blickwinkel definiere sich Qualität jedoch anders. Es könne sein, dass ein Mitarbeitender alle für das Reporting des Kantons geforderten Abläufe perfekt beherrscht: «Wenn er aber keine Zeit für Gespräche mit den Bewohnerinnen und Bewohnern hat, bringt ihnen das nichts.» Qualität heisse für sie eben auch, dass man sich täglich Zeit für sie nimmt. Nicht nur für die Pflege, auch fürs Gespräch. Faes: «Das ist auch Qualität, die wollen wir leisten.» (MKU)